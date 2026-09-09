UGT-A apoya a María Márquez por los ataques e insultos recibidos y manifiesta "tolerancia cero frente al acoso machista"

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Andalucía ha mostrado su solidaridad con la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, tras los ataques e insultos machistas sufridos en redes sociales y ha resaltado que "ninguna mujer debe asumir la violencia y el acoso como el precio por participar en la vida pública".

Según ha informado UGT-A en una nota, el sindicato ha señalado que María Márquez ha denunciado públicamente estos ataques en los últimos días. Así, ha considerado necesario alzar la voz ante este tipo de comportamientos, independientemente de cuándo se produzcan y de quién sea la mujer que los sufra, porque su reiteración y normalización están generando un clima "especialmente preocupante" para las mujeres que desarrollan su actividad en espacios de exposición pública. "La crítica y la discrepancia, también la política, forman parte de una sociedad democrática".

Al hilo, el sindicato ha manifestado que "lo que nunca puede formar parte de una sociedad democrática es utilizar el machismo, la humillación, el insulto o la intimidación como herramientas para atacar a una mujer". Además, ha subrayado el papel que están desempeñando las redes sociales en la extensión de este tipo de conductas. "La aparente distancia que proporciona una pantalla no puede convertirse en una garantía de impunidad para quienes insultan, amenazan o acosan", ha expuesto UGT.

Asimismo, la organización sindical ha compartido la necesidad de "no normalizar ni guardar silencio ante estos comportamientos" y ha considerado fundamental denunciarlos y visibilizarlos. "Cada ataque que se tolera contribuye a crear un espacio público más hostil para las mujeres y supone un retroceso en la igualdad", ha indicado.

Por otra parte, el sindicato ha informado que "esta realidad no afecta exclusivamente a mujeres que ocupan responsabilidades políticas". Además, "periodistas, sindicalistas, profesionales, creadoras de contenido y mujeres de todos los ámbitos están expuestas a formas de violencia digital que utilizan su sexo, su aspecto físico o su vida personal para intentar desacreditarlas o silenciarlas".

Por tanto, UGT-A ha trasladado su apoyo a María Márquez y a todas las mujeres que sufren insultos, amenazas, acoso o discursos de odio por ejercer libremente su profesión, defender sus ideas o participar en la vida pública. Así, "seguiremos combatiendo cualquier manifestación de violencia y discriminación contra las mujeres y reclamando una respuesta firme de las instituciones y del conjunto de la sociedad".

Por último, el sindicato ha señalado que la discrepancia nunca puede justificar el machismo. "Frente al insulto, el acoso y la violencia contra las mujeres, tolerancia cero", ha concluido.