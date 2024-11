UGT-A celebra unas jornadas de fútbol femenino para apoyar a las jugadoras en su lucha por la igualdad.

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Igualdad, Formación y Juventud de UGT en Andalucía organiza durante dos días, en Sevilla, las 'Jornadas Fútbol Femenino 2024. Debate, igualdad y opinión' con el objetivo de apoyar a las jugadores en su lucha por la iguadad.

Este evento ha sido inaugurado por el secretario general de UGT-A, Oskar Martín, y el delegado Territorial de Economía y Hacienda de la Junta en Sevilla, Antonio José Ramírez.

Martín destacó el compromiso del sindicato con la igualdad en todos los ámbitos. "Forma parte de una campaña de sensibilización social en el ámbito de la igualdad, dentro del deporte femenino, y poniendo el foco en el relevante papel que tiene el fútbol femenino, sobre todo considerado el deporte rey", señaló.

Asimismo, quiso apuntar que, tras la victoria de la Selección Femenina en el Campeonato del Mundo del año pasado, "el fútbol femenino y sus grandes jugadores, tienen en la actualidad muchísima más repercusión mediática". "Esto sirve para visibilizar la importancia de la mujer en el deporte y en la sociedad, en general", ha apuntado.

Asegura el responsable sindical que "las reivindicaciones de igualdad de las deportistas de élite, han ido sobre todo encaminadas, a la necesidad de ofrecer las mismas oportunidades, recursos y visibilidad a las mujeres en el deporte. Esto incluye aspectos como el acceso a instalaciones, financiación, salarios justos y cobertura mediática."

"El fútbol femenino ha ganado mucha popularidad y ha demostrado su potencial, pero aún, enfrenta desafíos significativos en comparación, con el fútbol masculino. La lucha por la igualdad implica, no solo mejorar las condiciones para las jugadoras, sino también cambiar la percepción cultural sobre el deporte femenino. Hay que seguir sembrando, en las nuevas generaciones la idea de que, la igualdad en el deporte, y en la vida, es algo por lo que vale la pena luchar", aseguró el secretario general de UGT Andalucía.

Por su parte, el delegado de Economía e Industria de la Junta, Antonio José Ramírez, se declaró un apasionado del fútbol y del fútbol femenino, en particular, por afición y también por cuestiones familiares. Señaló que "el fútbol femenino ha evolucionado mucho desde los años 90, pero nos queda aún mucho que mejorar. Es esperanzador ver cómo hay equipos de fútbol y clubs con más de 200 niñas jugando en cantera, eso antes era imposible de ver".

Tras la inauguración se celebró la primera mesa de debate, en la que la secretaria del sector de Comunicaciones y Cultura de FeSMC UGT Sevilla, Ingrid Bernales, explicó cómo fueron las difíciles negociaciones en 2020 para concluir en la firma del primer convenio del Fútbol Femenino. "Facilitó la puesta en marcha de la Liga Profesional y, en definitiva, de la profesionalización de las futbolistas en España que, en pocos años, consiguieron en título de Campeonas del Mundo. UGT fue quien impulsó ese convenio. Nada de eso hubiera sucedido si no se hubieran consolidado sus derechos laborales", expresó.

Asegura Bernales que "ahora es importante que se mejoren esas condiciones, que se avance potenciando las distintas canteras para que las niñas y jóvenes se ilusionen, y vean el fútbol como una profesión, al igual que los hombres".

"Es por eso que UGT no ha firmado este año, el segundo convenio, porque no ofrece un aumento relevante de las tablas salariales, como teníamos previsto, y porque tampoco contempla la cláusula de compensación, una medida que considerábamos esencial: que el 50% de las inversiones de los clubs se destine a potenciar la cantera, para que sea real la igualdad de oportunidades de las niñas. Sin embargo, vamos a seguir ahí, peleando por mejorar sus derechos", ha apuntado.

En la mesa participaron también Paula Vizoso, futbolista y capitana del Real Betis Femenino, estudiante de sexto curso de Ingeniería Biomédica, quien destacó la evolución de las mujeres en el fútbol, y la importancia de buscar referentes para las nuevas generaciones lo que, ahora es posible, gracias a la consecución del Campeonato del Mundo, que ha supuesto una revolución de la igualdad en el deporte.

Silvia Verde, periodista deportiva, consideró que la evolución del fútbol femenino, es adecuada y necesaria en la búsqueda de la igualdad, "las mismas oportunidades que puede tener un chico", aunque destaca que "las futbolistas nunca se han querido comparar con el fútbol masculino, sí buscar la igualdad, que es más amplia y natural y sí reclamar los mismos derechos y unos salarios dignos que permitan desarrollar un proyecto de vida".

Génesis Suárez, árbitra de la División de Honor Senior Masculino, explicó su trayectoria y cómo se inició en el arbitraje a través de un curso de La Caixa destinado a niños de barrios pobres. "Al principio los niños y jóvenes que se presentaron me miraron como diciendo ¿ésta qué hace aquí? pero poco a poco me integré como una más. Quiero agradecer su apoyo a otra árbitra mayor, María Bermejo, que fue mi referente, sin la cual, seguramente no hubiera seguido hasta el final. Ahora somos muchas y hay que lanzar un mensaje de esperanza a las niñas, para que se apunten".

Este viernes, continúan las jornadas con la segunda mesa, en la que participan Natalia Simeone, representante del Cholo Simeone; Deborah Aguilar, árbitra de Primera División Liga F; Pilar Vargas, primera entrenadora de fútbol en España, y Amparo Gutiérrez, coordinadora del Sevilla Fútbol Club Femenino.