UGT-A exige crear una nueva figura de prevención de riesgos laborales ante el aumento de la siniestralidad laboral

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Salud Laboral de UGT Andalucía, Pablo Sánchez Villegas, ha presentado este lunes un informe elaborado por el sindicato que justifica "la viabilidad jurídica, técnica y económica de la figura del Delegado Territorial o Sectorial de Prevención de Riesgos Laborales" (PRL), una propuesta enfocada a reducir los "alarmantes índices de siniestralidad" que sufre la comunidad.

Tal y como ha emitido la organización sindical, el documento, titulado 'Delegados/as Territoriales o Sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales. Una figura imprescindible y muy necesaria en Andalucía', analiza la evolución de la siniestralidad laboral en la última década, el marco legal que ampara esta medida y las experiencias de éxito "ya aplicadas en comunidades como Asturias, Navarra o La Rioja".

Según el informe, en 2024 se produjeron en Andalucía 107.338 accidentes laborales con baja, un 31% más que en 2014, además de 1.150 accidentes graves y 132 accidentes mortales, lo que supone un incremento del 50% en la mortalidad laboral durante la última década.

En concreto, el documento señala que en Andalucía se registra un accidente laboral "cada cinco minutos" y "una de cada cuatro víctimas de accidentes graves en España es andaluza". En relación a las mismas, Sánchez Villegas ha recriminado estas "cifras insoportables" y ha declarado que "no podemos permitir que el trabajo siga costando vidas".

Asimismo, el estudio ha revelado que el 85,6% de las empresas andaluzas son microempresas y que en este tipo de empresas no existe representación sindical en materia preventiva, lo que deja "a miles de personas sin protección real frente a los riesgos laborales", según ha indicado.

Al hilo, el sindicato ha agregado que más del 21% de los accidentes en jornada laboral ocurren en empresas de menos de diez trabajadores, "muchas de ellas sin evaluación de riesgos ni formación preventiva adecuada".

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT-A ha estimado que el modelo actual de prevención "no llega a las microempresas" y ha señalado que la prevención "simplemente no existe" en pymes y autónomos.

CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS E INDUSTRIA

Por sectores, el informe ha desvelado que los accidentes laborales se concentran en los servicios (65.913 siniestros), la construcción (17.409), la industria (14.647) y la agricultura (9.369), y en cuanto a la siniestralidad mortal, la construcción y los servicios encabezan las cifras con 28 y 61 fallecidos respectivamente en 2024.

Además, Málaga y Sevilla son las dos provincias andaluzas con más accidentes registrados, mientras que Jaén, Almería y Granada presentan "una alta incidencia de mortalidad laboral".

Por ello, García Villegas ha insistido en que estas estadísticas reflejan que "los sectores más castigados son también los más precarizados" y que la temporalidad, la subcontratación y la falta de formación "son un cóctel letal que se repite año tras año".

Así, la propuesta de UGT-A consiste en la creación de un delegado territorial o sectorial de Prevención de Riesgos Laborales (DTP), figura ya implantada "con éxito" en otras comunidades autónomas y que actuaría "de manera independiente y externa a las empresas", con competencias similares a las de los delegados de prevención internos.

En concreto, su función sería vigilar el cumplimiento de la normativa, asesorar y formar a trabajadores y empresarios, canalizar denuncias ante la Inspección de Trabajo y promover la cultura preventiva en las empresas más pequeñas, "donde actualmente no hay representación".

A diferencia del personal técnico habilitado de la Junta, los delegados territoriales tendrían una función "continua, proactiva y cercana, centrada en la prevención y no solo en la sanción".

Por ello, el secretario ha estimado que esta figura no vendría a sustituir a los técnicos habilitados, sino a complementarlos, puesto que "mientras el técnico inspecciona, el delegado acompaña, forma y asesora.

Por este motivo, el informe ha señalado que el programa actual de técnicos habilitados en Andalucía realiza "unas 6.000 visitas anuales, claramente insuficientes" para llegar al conjunto del tejido productivo.

Además, UGT Andalucía ha defendido que la creación de esta figura es "plenamente viable" desde el punto de vista legal, tanto mediante negociación colectiva como a través de "acuerdos sociales entre los agentes sociales y la Administración autonómica".

Asimismo, la propuesta ha incluido la financiación pública de esta figura, al considerarse una "inversión social y económica", puesto que la reducción de la siniestralidad "no solo salva vidas", sino que también "disminuye los costes derivados de los accidentes, mejora la productividad y reduce el gasto sanitario y en pensiones por incapacidad".

El responsable sindical ha insistido en que invertir en prevención es "una obligación ética" y una "apuesta por la eficiencia", y ha considerado que "cada euro destinado a prevenir accidentes se traduce en bienestar, productividad y ahorro público".

MODELO ANDALUZ DE COORDINACIÓN Y FORMACIÓN

El sindicato propone que el modelo andaluz se base en un órgano tripartito coordinado por la Junta, sindicatos y organizaciones empresariales que "supervise y planifique las actividades de los delegados territoriales", para garantizar la cooperación con el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (Iaprl) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

De esta forma, los delegados territoriales deberán ser "profesionales cualificados en prevención, con formación continua y acreditada", y podrán contar con los recursos necesarios para desplazarse, evaluar, asesorar y realizar seguimiento de los centros de trabajo.

En relación, Sánchez Villegas ha concretado que desean una red preventiva "sólida, profesionalizada y con más presencia en el territorio", y ha opinado que la región "necesita más cercanía, más presencial sindical y más cultura preventiva".

Por ello, el informe ha concluido que la implantación de esta figura es "clave para revertir la tendencia ascendente de la siniestralidad laboral", especialmente en un contexto donde la digitalización, la transición ecológica y los nuevos modelos productivos "plantean retos adicionales" en materia de salud laboral.

Asimismo, el secretario de Salud Laboral ha reivindicado que la Ley de Prevención "tiene ya casi 30 años y el mundo del trabajo ha cambiado radicalmente", motivo por el que ha considerado que estamos ante el "momento de actualizar nuestro modelo y dotarnos de herramientas más flexibles, eficaces y humanas".