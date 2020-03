UGT-A exige la protección de los inmigrantes y de las personas más vulnerables en la crisis del coronavirus

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha reclamado este lunes protección para las personas más vulnerables, pues actual situación de estado de alarma por la pandemia mundial del coronavirus "afecta a todos, pero no a todos por igual", y "siempre" la parte más vulnerable de la sociedad es la que padece "los peores efectos de estas catástrofes", y pone a los inmigrantes como "un claro ejemplo de ello".

En un comunicado, UGT-A expone que la vulnerabilidad de este sector de la población se debe a distintos motivos, el primero, que deben someterse a aislamiento en muchos casos lejos de sus lugares de origen y de su entorno familiar y social. El segundo, que los sectores en los que trabajan "suelen ser los más precarios y los más afectados por el estado de alarma, como hostelería".

Por otro lado, el sindicato ahonda en que también pierden expectativas aquellas personas que venían a España con un contrato en origen, ejemplo de ello es la recolección de fresas en Huelva, cuyo pico de trabajo mayor se da en estas fechas y cuya recolección está en manos de marroquíes contratadas en origen.

Según sus datos, en estos días se esperaban la llegada de 9.000 trabajadoras más, el 65% del contingente total, lo que va afectar a la producción de la campaña de frutos rojos y a sus propias expectativas laborales y por lo tanto, "vitales".

Entendiendo con todo ello que los trabajadores inmigrantes tienen una especial afección por el estado de alarma actual, UGT-A solicita a la Secretaria de Estado de Migraciones "que se tomen medidas urgentes para no agravar aún más" su situación laboral y/o administrativa, por medio de la flexibilización o interrupción de plazos de los trámites de extranjería con un plan de contingencia adecuado al cierre de oficinas por el estado de alarma; o flexibilización de los requisitos de renovaciones de residencia y trabajo o futuras reagrupaciones para evitar pérdidas de situaciones administrativas y para las renovaciones por el trabajo por cuenta propia.

Además, reclama establecer medidas específicas para las trabajadoras al servicio del hogar familiar, que "al no tener derecho al desempleo por estar en una situación especial", no van a poder acceder al mismo si pierden su empleo en las circunstancias actuales; gestión colectiva de contrataciones en origen, pues "es preciso" articular medidas en los casos de autorizaciones de duración determinada para campañas agrícolas con obligación de retorno o visados para la búsqueda de empleo cuyos titulares deben retornar por no haber conseguido encontrar trabajo en tres meses; y analizar todas las casuísticas y las situaciones específicas que los extranjeros puedan presentar, a efectos de procedimientos de extranjería, para evitar una penalización o agravio añadido a sus derechos.