UGT lamenta la "falta" de medias sanitarias en los centros en el inicio de curso y Ustea habla de "desasosiego y caos"

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, coincidiendo con el día que comienza el curso escolar en Andalucía, denuncia la "falta de medidas sanitarias y de seguridad" en los centros educativos, mientras que Ustea asegura que a esta cuestión "se suman una serie de cuestiones que contribuyen a la incertidumbre, desasosiego y caos" en esta vuelta a las aulas.

Así, en un comunicado, UGT lamenta la existencia de ratios "por encima de 20-25 alumnos por aula, lo que supone que el alumnado no puede mantener el 1,5 de distanciamiento social", así como una plantilla docente "insuficiente", a lo que se suma que los interinos de refuerzo Covid "se incorporan el mismo día que el alumnado, además sin haberse realizado el test de detección de contagio Covid".

Igualmente, critica que "un gran número de personal vulnerable aún no han obtenido resolución por parte de la Administración o la han obtenido denegando la vulnerabilidad, lo que supone un riesgo para este profesorado incorporarse a las aulas con ratios tan elevadas", y asegura que "se están modificando las funciones de determinadas categorías profesionales, como TSEI y PTIS, utilizando en muchos casos a uno de ellos para cubrir ambos puestos, sin que tenga la titulación exigida".

UGT lamenta también "falta de efectivos de limpieza e Integración Social, contratados por empresas externas y sin cubrir las necesidades de los centros y mascarillas no homologadas para personal laboral de contacto directo con el alumnado o incluso, en muchos casos, siendo el propio trabajador el que tiene que adquirirlas".

Además de estas incidencias que, afirma, "se están repitiendo en todas las provincias", añade algunas a nivel provincial. Así, indica que en Almería ha habido "problemas de aglomeración en las entradas a algunos centros por falta de regulación de circulación", mientras que en otros centros "hay dificultades para organizar los recreos sin que el alumnado se mezcle, sobre todo en zonas más pobladas".

En Cádiz, el sindicato apunta la existencia de "centros sin docentes para aula específicas como el CEIP Celestino Mutis", y en Tarifa, el CEIP Divina Pastora "con maestros sin cubrir y familias que no quieren llevar a sus hijos porque no se puede garantizar la distancia de seguridad", así como "problemas en Infantil con las mascarillas del alumnado".

Ya en Córdoba, UGT indica que "hay numerosas concentraciones de AMPAS a las puertas de multitud de centros escolares para protestar por la falta de medidas adecuadas que garanticen la distancia de seguridad del alumnado", y también "se protesta por el cierre de unidades que afecta a varios centros de Córdoba, como el CEIP Caballeros de Santiago o CEIP Algafequi, con protestas ante Delegación Provincial".

Además, UGT informa de "protestas de varias AMPAS de Córdoba, como la de Aguilar de la Frontera y la barriada periférica de Alcolea, que han anunciado que no llevarán a sus hijos al colegio", y en Priego de Córdoba, el AMPA Haza Luna del CEIP Cristóbal Luque Onieva "ha convocado para hoy una cacerolada en el acceso al centro educativo, también por los mismos motivos".

En cuanto a incidencias en Granada, UGT denuncia centros que comienzan "sin hidrogel y mascarillas para el profesorado, puesto que se le pide al director del centro que, además de sus funciones, haga funciones extra teniéndose que desplazar al CEP de su zona a recoger el material, por lo que algunos directores se han negado y ha sido el propio docente el que ha tenido que comprar su 'kit de protección'". Añade que en algunos centros de esta provincia "faltan" monitores para los comedores, por este motivo algunos padres han decidido que sus hijos "no acudan ante el riesgo de que no puedan ser bien atendidos".

En Huelva, UGT explica que los 'grupos burbujas' "en casi todos los centros son por ciclo, lo que quiere decir que a veces hay un número elevado de alumnos que se relacionan", y en Málaga denuncia centro que "aún no tienen asignado el coordinador de Sanidad" y que las empresas que trabajan en los centros, exceptuando los ayuntamientos, "no tienen claro la realización del test para sus trabajadores, por ello han decidido no realizarlo".

También en Málaga lamenta "bajas de docentes sin cubrir y que en algunos centros será inviable llevar a cabo el servicio de comedor por falta de personal", además de centros "en los que hasta hoy no han llegado mascarillas y geles", así como "despidos de PTIS, necesarias para aulas específicas, aún sin cubrir" y en el caso del

del CEIP Xarblanca de Marbella "concentración de padres e hijos para protestar por la reducción de líneas".

Por último, UGT asegura que en Sevilla hay centros "sin material sanitario suficiente y siendo el propio centro el que compra el material para los docentes". Alude "a bajas sin sustituir" en el CEIP Clara Campoamor en Bormujos y dice que a docente de refuerzo Covid de la especialidad de Primaria "los han puesto a impartir enseñanzas en Infantil".

Por su parte, Ustea subraya que se está asistiendo al inicio de curso "más convulso de los últimos tiempos", para añadir que aunque "todos entendemos lo excepcional y complejas que son las actuales circunstancias, esto no puede ser, en ningún caso, motivo que exima de las responsabilidades que la administración tiene en todo el conjunto de despropósitos y situaciones de tremenda gravedad que el conjunto de la comunidad educativa está sufriendo".

Así, manifiesta en un comunicado que "a la falta de recursos y medios para asegurar una docencia presencial segura en los centros andaluces, que venimos denunciando y que ha provocado la convocatoria de huelga del próximo 18 de septiembre, se suman toda una serie de cuestiones que contribuyen a la incertidumbre, desasosiego y caos en el inicio de este nuevo curso".

DENUNCIA "LA SITUACIÓN LÍMITE A LAS QUE SE SOMETE" A LOS DIRECTORES

En primer lugar, desde Ustea denuncian "la situación límite a la que se está sometiendo a las directivas de los centros escolares", a las que se "les cambiaron las directrices de cara a la planificación del curso, ya entrado el mes de septiembre y con el trabajo ya avanzado, mediante la circular que, de forma ambigua y poco precisa, recoge las opciones de semipresencialidad y flexibilidad curricular"

"Lejos de poner todos los medios para una presencialidad segura, la administración se saca de la manga unas medidas de última hora, que tan sólo están justificadas por la negativa a poner sobre la mesa los medios y los recursos que la educación andaluza necesita", asegura.

Por otro lado, el sindicato señala que las incorporaciones de los docentes del "cupo covid" "se están produciendo demasiado tarde y con contratos que tan solo se extienden hasta el 31 de diciembre, sin que exista un compromiso por escrito de prorrogar estas contrataciones hasta final de curso". Además, en Primaria, los maestros de este cupo "se han incorporado el mismo día que el alumnado, por lo que se dificulta claramente la anticipación, planificación y puesta en marcha de los protocolos de seguridad".

"La lista de despropósitos aumenta con la situación de caos y confusión que están generando el hecho de que el personal interino no haya sido citado para las pruebas diagnósticas de Covid-19 antes de su incorporación, por lo que serán obligados a asistir al centro ya con el alumnado dentro de las aulas y sin que hayan sido sometidos a estas pruebas", puntualiza Ustea.

Por todo ello, Ustea asegura que la salud de la población "ha de ser la absoluta prioridad" y que, si el Gobierno andaluz "hubiese estado a la altura de las circunstancias, debiera haberse planteado el retraso de inicio de curso hasta que quedasen subsanadas todas estas carencias e incidencias y poder asegurar la seguridad en los centros educativos, independientemente del coste político que esta medida pudiera tener para sus intereses de gobierno".