La UJA forma en gestión de empresas y márketing a 90 estudiantes de India

Publicado 19/07/2018 17:16:56 CET

JAÉN, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Jaén (UJA) ha acogido durante cuatro semanas a 90 estudiantes del Máster en Business Administration (MBA) del IILM Institute for Higher Education de Delhi (India), que han participado en el curso de formación universitaria 'Business Administration, International Management and Digital Marketing', organizado desde el Vicerrectorado de Internacionalización de la UJA.

El IILM Institute for Higher Education es una institución privada de educación superior creada hace 25 años y centrada en el ámbito de las Business Schools. Está reconocida como una de las más importantes de India y ocupa la posición 11 de 47 en el ranking Eduniversal de 2017.

Las relaciones entre IILM y la UJA se remontan a 2015 con la firma de un convenio de intercambio. En septiembre de 2016 se organizó la primera edición del curso Business & Marketing and Spanish for Specific Purposes, financiado íntegramente por el IILM Institute for Higher Education de Nueva Delhi y al que asistieron 45 estudiantes de esta institución.

En esta nueva edición del curso se ha pretendido ofrecer una formación específica a estudiantes del IILM en la gestión y emprendimiento para direccionar negocios de ámbito nacional e internacional, en un área de gran demanda profesional como es el marketing.

Esta actividad formativa, que ha sido clausurada por el vicerrector de Internacionalización de la UJA, Sebastián Bruque Cámara, y la directora de Secretariado de Proyección Internacional, Rosa María Fernández, se ha desarrollado durante cuatro semanas. Los participantes han recibido 50 horas de clases en el aula y han visitado distintas empresas relevantes de la provincia de Jaén. Además, han disfrutado de excursiones y actividades culturales dentro y fuera de la provincia.

Esta iniciativa se suma a otras similares desarrolladas desde el Vicerrectorado de Internacionalización para grupos internacionales procedentes de Malasia, México, Estados Unidos, Francia, Canadá y Alemania.