UPA-A afea el "ridículo" presupuesto de la Junta para la sequía y critica que "discrimine" a Almería, Granada y Málaga

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria UPA en Andalucía ha considerado "ridículo e insuficiente" el presupuesto dedicado por la Junta ante la situación que viven los agricultores y ganaderos de las comarcas más orientales por la pertinaz sequía que persiste desde hace tres años.

En un comunicado, ha apuntado que los siete millones previstos por la Administración son "ridículos" en comparación con los 38 que serían necesarios y que le solicitó UPA-Andalucía. Además, considera que la decisión de dejar fuera de las medidas a los agricultores y ganaderos de ecológico de Almería y Granada y a productores de Guadix (Granada) y de la provincia de Málaga es "discriminatoria", zonas que ya estaban delimitadas como principales perjudicadas por la sequía.

UPA Andalucía, que sí pone en valor, al menos, que la Consejería de Agricultura haya decidido adoptar nuevas medidas contra la sequía y celebrar una reunión muy necesaria, considera que el presupuesto se queda "muy corto" porque las comarcas del Altiplano granadino, de Guadix, de la zona oriental de Almería, junto con buena parte de Málaga, "sufren una doble discriminación, porque a los daños causados por la sequía desde hace tres años, se suma el hecho de que la Administración nos penaliza en las medidas compensatorias que adoptan".

"Estamos agotados ya de luchar y ver que la Junta nos deja a un lado. Estamos cansados de ser ciudadanos de segunda categoría en unos territorios que dependen exclusivamente de la agricultura y de la ganadería para subsistir", afirma el secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica.

Por su parte, la secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, explica que "este presupuesto nos demuestra que en la Consejería siguen creyendo que la sequía no existe". "Estamos en una situación de abandono nos dejan una vez más tirados en la cuneta. No tiene ninguna justificación discriminar a los agricultores y ganaderos que hayan solicitado una ayuda en ecológico porque, en primer lugar viven en un estado de incertidumbre, ya que aún no se ha cobrado este dinero y, en segundo lugar y más importante, sufren la misma falta de producción o de cosecha que el resto de agricultores".

Ante esta situación, pide que sean ayudas "complementarias y no excluyentes". Además, alerta de que UPA no está dispuesta a que persistan situaciones diferentes y pone en duda que jurídicamente se pueda hacer".

UPA Andalucía insiste en que la situación de las comarcas más orientales de Almería y Granada, así como buena parte de la provincia de Málaga, es "agónica". Según ha explicado, los cultivos permanentes se encuentran en un estado crítico porque, además de la falta de producción se están secando plantaciones enteras. En el caso de la almendra, encima, el elevado descenso del precio en origen hace que los agricultores pierdan cada vez más rentabilidad y deje de ser atractiva la certificación ecológica del cultivo.

En cuanto al cereal, detalla que la cosecha es nula desde hace dos años y no hay pasto espontáneo por la falta de precipitaciones. Esto ocasiona que las explotaciones ganaderas dependan exclusivamente de la compra de alimento, con el sobrecoste que conlleva, lo que hace que "la actividad se encuentre en decadencia asolada por las pérdidas".

UPA Andalucía entiende que la Consejería de Agricultura debe aumentar el presupuesto de los siete millones planteados a los, al menos, 15 que le ha solicitado UPA, así como acordar ayudas directas moduladas tanto a los agricultores y ganaderos en ecológico de las provincias de Almería y Granada, como a los productores de Málaga que han dejado fuera. Unas reivindicaciones que la organización insiste son "razonables y de justicia".

Además, reclama un "análisis profundo" del sistema de seguros porque "se incentiva cada vez más la contratación para garantizar las rentas, pero en cambio Agroseguro penaliza las zonas afectadas por la sequía, hasta el punto de bajar el garantizado de la póliza hasta el 50% cuando cubría hasta el 70%, por causas totalmente ajenas al alcance del agricultor y el ganadero".