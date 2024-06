Ustea alerta de una "nueva agresión a la FP" y la Junta defiende que agrupa la oferta a distancia "sin reducir plazas"

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustea Andalucía ha alertado este lunes de que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha "suprimido" las enseñanzas de FP a distancia en "muchos" institutos públicos con enseñanza Secundaria al "centralizarlas" en un único centro por ciclo formativo para toda la comunidad autónoma. "Estas supresiones van a suponer la pérdida de puestos de trabajo docentes y graves perjuicios para el alumnado", ha avisado Ustea, que ha lamentado la "absoluta falta de transparencia" de la Junta, a la que acusa de "una nueva agresión al sistema público de FP".

Sin embargo, fuentes de la Consejería ha explicado a Europa Press que se han "agrupado determinadas ofertas que están autorizadas en más de un centro docente en uno único, manteniendo los títulos actualmente ofertados. No se reducen las plazas ni se reducen opciones". En esta línea, "en los centros en los que se agrupe la oferta, se aumentarán los puestos escolares para mantener la oferta actual y se pondrán los recursos necesarios. Por tanto, no hay reducción de plazas. Al alumnado que se matricula a distancia no le afecta donde está situado físicamente el centro, puesto que no es enseñanza presencial, las opciones del alumnado no se reducen".

Por parte de Ustea, la central sindical se pregunta "¿qué criterios se han tenido en cuenta para realizar estos cambios en la planificación de estas enseñanzas? ¿Por qué no se ha informado a las organizaciones sindicales en la mesa técnica del pasado 13 de junio? Nos encontramos de nuevo con una absoluta falta de transparencia y seriedad en la implantación de la nueva Ley así como ante una nueva agresión al sistema público de Formación Profesional en favor de la escolarización privada", ha señalado el sindicato en una nota de prensa.

Por ello, la organización ha exigido que la Consejería dé "marcha atrás" y convoque de manera "urgente" la Mesa Sectorial con la presencia del director general de Recursos Humanos, Pablo Quesada; el director general de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, Rafael Salas, y la directora general de Formación Profesional, Mª Ángeles Rodríguez Peralta, para "abordar la oferta formativa de estas enseñanzas y las repercusiones que la misma va a tener sobre el profesorado y la formación del alumnado".

La Consejería ha insistido en que "estamos en un momento de transformación. El próximo curso, la Consejería debe implantar en los centros el nuevo sistema de Formación Profesional, con todas las plazas en dual, tanto en primero como en segundo; entran en el currículo nuevos módulos formativos y se debe reorganizar la FP andaluza. Es en este contexto en el que se enmarca el reagrupamiento de las ofertas de distancia", ha defendido, al tiempo que ha recalcado que la "apuesta" por este tipo de enseñanza es "firme", con la creación de más de 47.000 plazas nuevas y más de 880 nuevos ciclos desde 2019. El crecimiento de la plantilla docente ha sido especialmente significativa en estas enseñanzas.

Ustea ha apuntado a uno de los ciclos que se verá afectado y que ya está recogiendo firmas. Se trata del grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Web, de la familia profesional de informática y comunicaciones. A partir del próximo curso, este ciclo se centraliza en el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Aguadulce de Almería, "dejando sin este ciclo a los otros tres centros que lo impartían hasta ahora, el IES Trassierra en Córdoba, IES Cristóbal de Monroy en Sevilla e IES Gerald Brenan en Málaga". "De las 400 plazas que se ofertaban, el próximo curso se pasan a 135 y sólo 63 para segundo curso, una oferta absolutamente insuficiente para garantizar la continuidad de la formación recibida", ha lamentado Ustea.