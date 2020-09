Ustea defiende la utilidad de la huelga educativa "mientras no se ponga en la mesa el aumento de las plantillas"

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustea ha defendido este lunes la utilidad de la huelga educativa de este viernes 18 "mientras no se ponga encima de la mesa el aumento de las plantillas" que permita reducir la ratio hasta garantizar la distancia de seguridad en el aula y el cumplimiento de las medidas de seguridad.

Según expone en un comunicado, mientras no se refuerce la Educación Infantil y "no se garantice" la seguridad del personal sensible a la exposición al Covid-19, "cumpliendo los preceptos" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "toda la comunidad educativa tiene que seguir en la movilización y participar".

Ustea se manifiesta después de que el viernes 11 la Consejería de Educación y Deporte les remitiera una convocatoria de mesa de negociación con una posible ampliación de plantillas como orden del día, lo que considera que es consecuencia directa de la convocatoria de huelga.

"Ante esta nueva reunión planteada por la Consejería, que nuevamente no está precedida de ninguna documentación ni ningún estudio serio que podamos valorar con antelación a la misma, creemos que es fundamental insistir, construir y participar en todas las movilizaciones planteadas y en la próxima huelga del día 18", subraya.