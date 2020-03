Ustea reprocha a la Junta que personal de residencias y centros de menores trabajan once días por el coronavirus

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ustea (Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía) ha denunciado que "en algunos centros de la Junta de Andalucía no están respetando al personal especialmente sensible viéndose obligados a trabajar 11 días después de que se decretara el Estado de Alarma por emergencia sanitaria", circunstancia que ha asegurado se están produciendo en centros dependientes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, entre los que ha enumerado los centros Residenciales de Mayores y Centros de Protección de Menores de las provincias de Huelva y Sevilla, y en el Centro de Menores de Jaén, en los que "no acaban de llegar los efectivos solicitados por los directores de los centros y mantienen a personal especialmente sensible con total irresponsabilidad".

Este sindicato ha trasladado que se consideran "personas especialmente sensibles aquéllas que sufran patologías que pudieran verse agravadas por el Covid-19", según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, entre las que incluyen la diabetes, la enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión, enfermedades hepaticas crónicas, enfermedad pulmonar crónicas, enfermedad renal crónica, enfermedad neurológica o neuromuscular crónicas, inmunodeficiencia (incluyendo VIH) y cáncer. A estas enfermedades suma las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y los mayores de 60 años.

Ustea ha criticado que se "venda" por parte de los gobernantes como un logro la puesta en marcha de los servicios esenciales de hoteles para personal sanitario y transportistas que lo necesiten, publicado este miércoles en el BOE. Ustea ha tachado de "vergonzante la propuesta, cuando hemos comprobado que están pidiendo a un trabajador Auxiliar de Enfermería dispuesto a moverse a trabajar a una Residencia de Mayores de la Junta en Jerez de la Frontera, 650 euros por el alojamiento desde hoy hasta el 11 de abril".

"Un absurdo total", ha sostenido Ustea, que ha demandado que se abran otros recursos sociales (residencias de estudiantes, centros cívicos, residencias juveniles, residencias de tiempo libre) para "acomodar a personal que se tenga que desplazar para trabajar en los servicios esenciales, con objeto de facilitar dichos desplazamientos y que esa mano de obra tan demandada llegue sin que le cueste casi el sueldo que gana el personal".

Ustea ha afirmado que "los trabajadores están desesperados y siguen a la espera de la entrega de los Epis prometidos", por lo que ha planteado que se hagan "los test tal como manifiestan el Gobierno central y andaluz en sus declaraciones públicas, que son prioritarios para el personal y los usuarios de los centros críticos como son las Residencias de Mayores, a las que no han llegado".