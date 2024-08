Valero (IU) acusa a Moreno de "azuzar la confrontación" entre territorios para "esconder" sus políticas "antisociales"

SEVILLA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU en Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha acusado este martes al presidente andaluz, Juanma Moreno, de "azuzar la confrontación" entre Andalucía y Cataluña a cuenta del concierto catalán acordado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los independentistas de ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat para "esconder" sus políticas "antisociales".

En declaraciones a los medios, Valero ha sostenido que el PP "no tiene una propuesta seria sobre financiación autonómica", una muestra, a su juicio, de que "no tiene proyecto de país". "El plan del PP es servirse de los gobiernos autonómicos para privatizar servicios públicos y hacer dumping fiscal entre comunidades. El modelo del PP aumenta las brechas entre territorios", en palabras del coordinador de IU en Andalucía, que apostilla: "Por eso Moreno azuza la confrontación con el Gobierno central, para esconder sus políticas antisociales".

Para IU Andalucía, el "plan" del presidente de la Junta y presidente de los 'populares' andaluces pasa por "desestabilizar cuanto pueda al Gobierno central, privatizar servicios públicos y perdonar impuestos a los ricos". "Por eso --ha concluido--, no hace valer ni defiende el acuerdo del Parlamento andaluz de 2018 sobre financiación autonómica; porque no quiere servicios públicos bien financiados ni recaudar más de quienes más tienen".

"Es otra prueba más de que al PP la financiación autonómica le da igual y sólo se refiere a ella como parte de su estrategia de desestabilización y crispación". Este pasado domingo, el presidente de la Junta de Andalucía hacía un llamamiento a los andaluces para que "tomen conciencia cívica" del "robo" y "atropello" que supone para Andalucía el cupo catalán.

En su intervención en el acto de inicio del curso político del PP en Alhaurín El Grande (Málaga), Moreno defendía que no se puede sostener que el concierto fiscal para Cataluña "no va conmigo". "Si queremos tener más médicos, más colegios, más infraestructuras y más futuro, necesitamos igualdad. No vamos a admitir lo contrario", aseguraba tras alentar a los andaluces a "reaccionar" porque "no va a venir nadie de fuera a defender" los intereses de Andalucía. "Reclamo conciencia cíviva y compromiso colectivo", arengaba el presidente del PP andaluz al auditorio.

En Andalucía, "hemos planteado siempre un Gobierno de gestión y vamos a seguir gestionando, porque no hay otra cosa que nos preocupe más que gestionar lo mejor que podamos y sepamos los intereses de todos. Pero cuando la gestión queda comprometida al escuchar a la vicepresidenta María Jesús Montero y al presidente Sánchez negar una financiación justa para Andalucía, donde perdemos 1.500 millones y se nos niega un fondo de compensación; y cuando se hace un cupo a Cataluña, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Vamos a estar callados?".