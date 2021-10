Valero: "Una ola de indignación va a inundar San Telmo" por el despido de 8.000 sanitarios de refuerzo

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU en Andalucía y portavoz de Unidas Podemos, Toni Valero, ha considerado este viernes, que las protestas que se han suscitado con la no renovación de los 8.000 profesionales sanitarios de los 20.000 contratados como refuerzo ante la pandemia de coronavirus, que "esta ola de indignación que se ha traducido en movilización popular va a inundar, va a llegar hasta San Telmo". "El Gobierno andaluz no va a salir seco de este ola de indignación", ha colegido Valero.

En declaraciones a los medios tras participar en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) en una reunión con el portavoz de la coalición en el municipio, Vicente Terenti, Valero ha anunciado que "vamos a apoyar este sábado una movilización", de la que ha augurado su éxito futuro al considerar que "la ciudadanía va a frenar este deterioro deliberado de la sanidad para engrosar el negocio privado de los que hacen negocios con un derecho como es la salud".

El coordinador de IU en Andalucía y portavoz de Unidas Podemos ha considerado que "no se puede ocultar la indignación por el deterioro del sistema", que ha trasladado que es una preocupación que comparten "no solo los sanitarios, los trabajadores, los pacientes que esperan 14 días para tener una cita en Atención Primaria, sufren largas colas de espera para patologías que cuando se atienden no tienen remedio", por lo que ha lamentado que "el Gobierno andaluz quiere despedir a 8.000 profesionales más".

Sobre la negociación del proyecto de Presupuestos de 2022 con el Gobierno andaluz, Valero ha sostenido que "vamos al diálogo con el mandato de los ciudadanos que nos han puesto ahí", mientras que ha defendido la predisposición de buscar acuerdos "para mejorar la vida de la gente".

Entre las pretensiones de su grupo para apoyar el proyecto de Presupuesto para 2022, ha abogado por "reforzar los servicios públicos, por subir peldaños en el cambio del modelo productivo, por aumentar la recaudación para que haya una fiscalidad justa que grave a los que más tienen, no a las familias trabajadoras".

"Estos tres son los elementos fundamentales para abordar una Presupuesto que dé viabilidad futura a Andalucía", ha sostenido Valero, quien ha recriminado al Gobierno andaluz que "esté enclaustrado en la ortodoxia neoliberal de políticas fracasadas que dan privilegios a las grandes fortunas".