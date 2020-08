Valero urge a Junta a "hacer sus deberes" para asegurar la vuelta presencial a las clases en septiembre

SEVILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha urgido a la Junta a "hacer sus deberes" para garantizar la vuelta presencial de los niños al colegio a partir de este próximo mes de septiembre.

Y es que, según ha trasladado Valero en una entrevista concedida a Europa Press, en Andalucía "no se están tomando" por parte de la Junta "medidas que son necesarias tomar para que se dé la seguridad" necesaria para garantizar la 'vuelta al cole' presencial, y por eso, "como padre y como docente ahora mismo en excedencia", entiende "perfectamente no sólo la preocupación, sino los mensajes que se están lanzando desde numerosas asociaciones de madres y padres para no volver a las aulas con sus hijos el día que corresponde en septiembre".

El dirigente andaluz de IU ha apuntado que esas medidas que se necesitan poner en marcha pasan por "bajar la ratio" y "que haya menos alumnos por aula", lo que "requiere contratar más profesorado", así como por "habilitar nuevos espacios".

"Si los centros educativos no son suficientes con su remodelación, habrá que habilitar nuevos espacios con nuevos usos que se den en el municipio", ha defendido al respecto Valero, quien también ha apostado por "flexibilizar la entrada y salida de los alumnos a los centros para que no haya aglomeraciones", así como por "incorporar" a los colegios a "personal sanitario" con "planes específicos de contención y de seguridad en el centro educativo".

Todo ello, "tan de sentido común, lo están pidiendo asociaciones de madres y padres, sindicatos e incluso los equipos directivos de los centros educativos", según ha recalcado el portavoz de Adelante antes de insistir en que, "si eso no se garantiza", él entiende "perfectamente que haya una reticencia por gran parte de la comunidad educativa a empezar el curso escolar cuando está convenido", porque hay que exigir que se den las "condiciones de seguridad" necesarias.

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDAD DE LA JUNTA

Valero ha subrayado que el Gobierno andaluz es el "competente y el que está en la responsabilidad de garantizar" esas medidas, y "lo que no podemos es partir de unas medidas para que las clases no sean presenciales y que los alumnos estén en su casa hasta que la Junta de Andalucía haga sus deberes".

En esa línea, ha enfatizado que "la Junta tiene que hacer ya sus deberes para que en septiembre puedan ser presenciales" las clases, "y si el desarrollo de la pandemia lo impide, pues entonces será el desarrollo de la pandemia la que nos obligue a volver con los niños y las niñas a casa".

"Pero no puede ser que lo que nos obliga a volver con los niños a casa sea la anuencia, la dejadez, la irresponsabilidad de la Consejería" de Educación. "Tiene que ser por que la pandemia nos obliga, no porque la Consejería no tome medidas", ha resumido.

Toni Valero ha reconocido que las medidas que plantea "cuestan dinero, sin lugar a dudas", pero "de lo que estamos hablando es de la educación de nuestros hijos y, más allá de eso, también de la capacidad de conciliar de padres y madres que tienen que trabajar, y también de la seguridad sanitaria en nuestros pueblos y ciudades, que depende muy mucho de lo que pasa en esos centros educativos", según ha abundado.

De igual modo, ha remarcado que el Gobierno central "ha aprobado las medidas sobre las cuales se han de abrir los centros educativos", y la cuestión es saber si todas las comunidades autónomas, incluida Andalucía, "van a cumplir", y al respecto ha apuntado que "en la Comunidad Valenciana se están dando muchos menos problemas con la comunidad educativa porque se han contratado muchos más profesores" que en Andalucía, pese a tener el "mismo recetario" del Ministerio de Educación para abrir los centros.

Según ha continuado el líder andaluz de IU, "el Gobierno central debe estar ojo avizor" para que se cumplan las medidas que ha planteado, y "dentro del modelo constitucional que tenemos, en el que hay un Estado de las autonomías donde hay una serie de competencias que las tienen las comunidades", que "son las que tienen que responder ante sus ciudadanos en el cumplimiento de las mismas".

POSIBLE "CRISIS" EN EL GOBIERNO ANDALUZ

En otro orden de cosas, y sobre una posible remodelación del Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) para afrontar mejor la crisis del coronavirus, el dirigente de Adelante ha opinado que "el problema" del Ejecutivo de la Junta "no es tanto que haya una redistribución de tareas mal hecha, sino el modelo que aplica", con "políticas erróneas" que "tienen que cambiar", porque "van contra el sentido común de lo que nos ha enseñado esta pandemia".

"A partir de ahí hay mucho ruido en torno a esa crisis o no de gobierno", según ha manifestado Toni Valero, para quien "lo que está claro es que quien tiene la última palabra, quien lo va a decidir va a ser Vox".

En su opinión, "eso es lo que también al final queda evidenciado en estas 'performances' en el Gobierno que a veces pueden tener que ver con las propias crisis internas entre el Partido Popular y Ciudadanos, o entre el propio Ciudadanos, que lo trasladan a la opinión pública bajo una escenificación de necesaria remodelación del Gobierno para una mejor gestión, pero que lo que esconden son esas crisis internas que, al final, resuelve perfectamente para sus intereses la ultraderecha de Vox diciendo qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer con su voto", según ha concluido Toni Valero.