El vicepresidente espera que el lunes lleguen más vacunas de covid-19 para no tener que parar el suministro

SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha dicho esperar que el lunes puedan llegar a la comunidad más vacunas de covid-19, al menos de Pfizer, "porque, si no, tendríamos que parar la vacunación". De hecho, ha añadido que este fin de semana previsiblemente no se administrarán dosis, ya que las que actualmente hay se terminarán en estos jueves y viernes.

Así lo ha indicado este jueves en una comparecencia telemática desde el Palacio de San Telmo y a preguntas de los periodistas sobre la falta de vacunas, cuestión en la que ha situado la "responsabilidad" en las "negociaciones entre la Unión Europea y los laboratorios" farmacéuticos.

"Pero sí creemos que el Gobierno de España debe seguir presionado a la UE para que envíe más vacunas porque, si no, a este ritmo no llegaremos al objetivo previsto de una inmunización de en torno al 70 por ciento de la población andaluza de cara al verano", ha comentado.

Tras precisar que esta semana Andalucía ha recibido 79.560 vacunas, Marín ha destacado que se puede "aumentar el ritmo" hasta las 400.000 semanales para poder llegar a esos objetivos "y poder tener a partir de mayo una cierta normalidad" y "empezar esa recuperación que tan ansiada".

"Tenemos el stock de seguridad del diez por ciento de las vacunas que hemos recibido para garantizar la segunda dosis, pero me temo que, una vez más, nuestro personal sanitario va a estar de brazos cruzados a partir de mañana porque hemos suministrado todas las dosis posibles en este momento", ha afirmado.

El vicepresidente ha señalado que no hay previsión de parar y parece que se va "a seguir recibiendo al menos de Pfizer las 70.00 dosis". Ha matizado, no obstante, que las más de 79.000 de esta semana "han llegado tarde", pero se ha utilizado ese stock "el lunes y el martes para que las personas que habían recibido la primera dosis hace 21 días no la perdieran".

Según ha detallado, a fecha de hoy se han recibido 330.980 dosis, se han administrado 257.976 administradas y hay 50.900 personas que ya tienen la dos dosis. "Y las que hemos recibido esta semana, que se están implementando y que llegaremos a un suministro del cien por cien previsiblemente mañana viernes", ha manifestado.

Por ello, ha confiado en que el lunes se pueda recibir vacunas y se ha referido en concreto a las de Pfizer. Ha agregado que las de Moderna, que son menos, entre 6.000 y 9.000, "esta semana no ha llegado y tampoco cumplió la anterior". "Pero, al menos, las de Pfizer que sigan llegando porque, si no, tendríamos que parar también la vacunación", ha dicho Marín, quien ha apuntado que algunas comunidades como Cataluña han decidido aplazarla 14 días.

Un suministro que, en todo caso, se verá afectado este fin de semana: "Si completamos mañana las dosis que nos faltan, no sé si quedará alguna dosis que administrar el fin de semana, pero evidentemente con las que tenemos jueves y viernes hemos terminado", ha concluido.