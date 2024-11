'La vida es juego' abre el ciclo infantil del Festival Internacional de Teatro de Cazorla (Jaén)

CAZORLA (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

'La vida es juego', de la compañía Ultramarinos de Lucas, abre este martes el ciclo Teatrino, dedicado a público infantil, del Festival Internacional de Teatro de Cazorla (Jaén).

Su director, Mario Olivares, ha destacado la apuesta que cada año se realiza "para tener una programación infantil de calidad". "Una programación que siga despertando el interés por el teatro entre los más pequeños, como no podía ser de otra forma en una ciudad como Cazorla que respira teatro desde hace décadas", ha afirmado en una nota.

En esta ocasión, Teatrino comienza a las 19,00 horas en el Teatro de la Merced con "una obra espectacular" que tiene el premio nacional de las artes escénicas para la infancia y la juventud en 2015, o la medalla al mérito de la cultura de Castilla-La Mancha en 2022.

'La vida es juego' narra la historia de "dos viejas actrices y dos viejos actores, venidos del siglo de oro, que reviven como fantasmas de otro tiempo, al representar breves piezas cómicas". "La obra nos dará pequeñas muestras de "lucidez, locura, el pasado áureo y el presente, en la que estos cómicos juegan a la vida", ha comentado Olivares.

El ciclo infantil del XXVIII Festival Internacional de Teatro de Cazorla continuará el 13 de noviembre con 'La casa más pequeña', de la compañía Yarleku Teatro, y concluirá el 27 de este mes con 'Hamelín', de Xip Xap Teatro.

Además, el ciclo de Sala tiene también una cita esta semana: el día 9 se subirán al escenario del Teatro de La Merced Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos con 'Manual para armar un sueño'.

El 16 de noviembre está prevista la obra 'Las hermanas de Manolete', de Alicia Montesquiu; mientras que el 30 llegarán Fernando Tejero, Mabel del Pozo y Daniel Muriel con 'Camino al zoo'. Las obras 'Together to get there', de Donald Beteille, y 'Es-Puto Cabaret', de Ángel Calvente, cerrarán esta edición del FIT Cazorla los días 7 y 8 de diciembre, respectivamente.