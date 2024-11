Viedma y María Martín gana la Media Maratón 'Ciudad de Jaén' que ha resultado "un éxito rotundo de participación"

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XXVIII Media Maratón 'Ciudad de Jaén' en memoria de Paco Manzaneda se ha celebrado en la mañana de este domingo en un circuito de dos vueltas con salida y llegada en la calle Virgen de la Cabeza. El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que se han proclamado ganadores, en la categoría masculina, Manuel Jesús Viedma; y en la categoría femenina, Marta Martín.

Según ha informado el Consistorio local, han valorado la edición número 28 de la Media Maratón 'Ciudad de Jaén' y 10K, en memoria de Paco Manzaneda, como un "éxito rotundo al conseguir triplicar la participación de las últimas ediciones y superar los 1.100 corredores y corredoras".

La concejal de Deportes, Ana Núñez, ha destacado su felicidad "por el resurgir de una prueba que también ha tenido un marcado carácter solidario, ya que, además de guardarse un minuto de silencio como homenaje a las víctimas de la DANA, se ha habilitado un espacio para que Cáritas Diocesana de Jaén pudiera recaudar fondos que se destinarán a ayudar a los afectados por esta trágica situación".

Por otro lado, ha mostrado su satisfacción por el "buen desarrollo" de la carrera y porque los participantes "han recibido la pertinente medalla que les servirá para recordar su participación en la prueba, han contado con fruta, agua, bebidas isotónicas y frutos secos en los cuatro puntos de avituallamiento, lo que han hecho que la carrera fuera más llevadera, y porque, incluso; le hemos dado a la cita más relevancia que nunca al retransmitirla, vía streaming, para todo el mundo".

"Gracias a los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes por el enorme trabajo que han realizado para que todo saliera bien", ha añadido.

LOS GANADORES EN LA DIFERENTES CATEGORÍAS

En la categoría masculina y femenina con algún tipo de discapacidad, han subo al podio, Francisco Orihuela y Ester Hervás, respectivamente. En la prueba de diez kilómetros los primeros clasificados han sido Pedro Catena y María Moyano.

Asimismo, en la modalidad de media maratón, Viedma ha sido campeón en la categoría masculina gracias a una marca de 01:11:45. En segundo lugar, Andy Morales ha entrado en la meta con un tiempo de 01:12:28 y en tercero, Raúl Labella con 01:13:42.

Por otro lado, el Consistorio ha declarado que la categoría femenina de esta prueba, Martín, "clara dominadora de la prueba" ha logrado parar el crono en 01:26.59. La segunda clasificada Carmen Gila ha alcanzado la meta con una marca de 01:29:51. El podio lo ha completado Natividad Del Moral con 01:30:47.

Además, el Gobierno local ha contado que los tres primeros clasificados de cada categoría han recibido, un trofeo, un pack de galletas artesanas y 75, 60 y 40 euros, respectivamente. De la misma manera, los ganadores han obtenido una invitación para competir con la élite 'Cajón Rojo' en la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón del 18 de enero de 2025.

En este sentido, el Ayuntamiento ha destacado que los ganadores en las categorías masculina y femenina para personas con discapacidad han recibido igualmente un trofeo, galletas artesanales y 75 euros, tanto en hombres como en mujeres. Orihuela ha sido el más rápido en cruzar la meta con un tiempo de 1:22:39 y Hervás, en chicas, ha parado el crono en 01:58:43.

El Consistorio ha explicado que los tres primeros clasificados de cada una de las categorías convocadas --sénior, sub 23, sub 20, Máster A, B, C, D, E, F y G (65 años en adelante el día de la celebración de la prueba)-- han recibido también un trofeo y galletas artesanas.

"Todos los corredores que han conseguido cruzar la línea de meta, además, han conseguido una prereserva de dorsal para 'San Antón', para que la formalicen y abonen en los plazos que se estipule en el reglamento", ha anunciado el Ayutamiento.

LOS GANADORES DE LA 10K

Catena ha sido primero en la categoría masculina con un tiempo de 00:35:19, José Javier López ha sido subcampeón, con una marca de 00:36:28; y José Miguel Echeverría, tercero, con un tiempo de 00:37:05. En la categoría femenina, María Moyano ha liderado la clasificación con una marca de 00:43:21. Laura Díaz ha sido segunda con 00:45:33 y Gema María Garrido ha completado el podio con 00:46:49.