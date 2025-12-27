El VIII Concurso de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo convocado en Jaén ya tiene su palmarés

Dibujo de María Requena reconocido como mejor imagen en el VIII Concurso de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo. - MQC

JAÉN 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El VIII Premio Internacional de Relatos sobre Olivar, Aceite de Oliva y Oleoturismo, convocado por Ferias Jaén y organizado por la Asociación Cultural Másquecuentos (MQC), ya tiene su palmarés completo con las obras premiadas de entre las 426 recibidas procedentes de 21 países y 41 provincias españolas.

El jurado ha determinado que el cuento 'El misterio de la aceituna del hueso de oro', de Benedicto Martínez (Los Barrios, Cádiz), se adjudique el primer premio en la categoría de relato corto, dotada con 1.000 euros. Por su parte, Joaquín Ortiz (Los Santos de Maimona, Badajoz) se ha impuesto en la modalidad de microrrelato con el texto titulado 'A la izquierda del esternón', por el que recibirá 500 euros.

Los segundos premios en ambas categorías han sido para María José Peñalva (Arnedo) por el relato corto 'Oro que no ciega' (500 euros) y Esperanza Ruiz (Elche), con su microrrelato 'Receta para la nostalgia' (250 euros), según ha informado la organización.

El palmarés se ha completado con el galardón al mejor relato que, promocionando las bondades del olivar y el aceite de oliva, también pueda convertirse en un cortometraje. Un premio dotado con 300 euros y que la IGP Aceite de Jaén y el director de cine Luisje Moyano han decidido otorgar al cuento 'Raíces de memoria', de Albert Ginestà (Aixirivall/Sant Julià de Lòira/Andorra).

De su lado, el nuevo reconocimiento concedido a la mejor imagen ha recaído en la madrileña María Requena por el dibujo que acompaña al relato 'La luz en los olivares' (200 euros). Por último, el Premio RTVA al mejor autor andaluz se ha otorgado al ganador del premio de relato corto, el gaditano Benedicto Martínez.

A los textos galardonados por el jurado, se suman los dos autores que han conseguido los premios del público de esta edición: la marteña María Ascensión Millán, por su relato 'Manolito y la fábrica de aceite', y el begijense Antonio Carlos Ruiz con su obra 'La confesión'. Fueron los cuentos más apoyados por los internautas después de que se registraran cerca de 47.000 votos en la votación popular que se desarrolló durante 15 días en la página web de MQC.

Los nueve galardones concedidos este año se entregarán en un acto con fecha aún por decidir y que coincidirá con el disfrute de otros premios para los ganadores: una experiencia oleoturística a cargo del Centro de Interpretación del Aceite y el Olivar de Úbeda y una degustación de productos Degusta Jaén.

Además, la organización del certamen tiene previsto, como ha hecho en las ediciones anteriores, publicar un libro con los ganadores y finalistas, así como otras iniciativas dirigidas a divulgar la cultura del olivar. De hecho, ya se han entregado regalos a los autores cuyos textos han tenido más seguidores en redes sociales y entre todas las personas que han participado en la votación para conceder los premios del público se están sorteando diferentes obsequios.

Este concurso convocado por Ferias Jaén y organizado por la Asociación Cultural Másquecuentos, "es el único del mundo del género del relato corto dedicado en exclusiva a la temática del olivar y el aceite de oliva". En esta edición, ha recibido 426 historias, de las que 90 procedían de fuera de España.

Tiene el patrocinio de la Fundación Unicaja Jaén, la UNED de Jaén, la SCA San Vicente de Mogón y su aceite Puerta de Las Villas, Gráficas La Paz, el Centro de Interpretación del Aceite y el Olivar de Úbeda, la IGP Aceite de Jaén y Autelec Tecnología. Además, cuenta con la colaboración del sello de calidad Degusta Jaén de la Diputación, la editorial Madara, Love AOVE, la Asociación Española de Municipios del Olivo, el Hotel Rosaleda de Don Pedro de Úbeda y la RTVA.