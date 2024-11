Villamandos no entiende "el juego" de las universidades, pues tienen "superávit", y la Junta es la que "más invierte"

CÓRDOBA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha dicho este viernes no entender "el juego" de las universidades públicas andaluzas, que han reclamado por carta a la Junta más financiación, pues, con "los números que nos dan las propias universidades", resulta que "están en superávit", y a ello se une que Andalucía es la comunidad autónoma española "que más invierte en las universidades públicas".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas antes de participar en Córdoba en el acto organizado por el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Fernán Pérez de Oliva con motivo del Día de la Bandera de Andalucía, Gómez Villamandos ha insistido en que, "si están en superávit" las universidades, "no entendemos muy bien este juego, a qué se está jugando", añadiendo que, "en cualquier caso, nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta".

Ello implica, según ha subrayado el consejero, "darle los mayores recursos posibles a nuestras universidades", hasta el punto de que Andalucía es "la comunidad autónoma, reconocida por el Ministerio, reconocida por la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y reconocida por la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), que más invierte en las universidades públicas, pues estamos por encima del 0,9% del PIB en inversión en el sistema universitario".

De hecho, según ha opinado Gómez Villamandos, "si juntamos todo, estamos sobrepasando el 1% en todas las inversiones que se hacen", y a ello se suma que "está previsto que hoy, o como muy tarde el lunes, pues se autorice el uso de los superávit de años anteriores para el Plan de Infraestructuras".

Ello ha llevado al consejero de Universidad, Investigación e Innovación a concluir que el empleo de dichos fondos "no podría hacerse si no hubiera un superávit en este año. Con lo cual, no hemos terminado de entender muy bien ese posicionamiento" de las universidades públicas andaluzas, reclamando a la Junta de Andalucía garantías de suficiencia financiera.