Vox advierte de que los clanes del narcotráfico "atemorizan" Pinos Puente (Granada) y pide reforzar la seguridad

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada), Antonio Duarte. - VOX

PINOS PUENTE (GRANADA), 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada), Antonio Duarte, ha denunciado el "grave deterioro" de la seguridad en el municipio tras el tiroteo que ha dejado un hombre de 32 años hospitalizado y la operación de la Guardia Civil que ha desmantelado nueve narcopisos con el hallazgo de un fusil de asalto.

"Estamos hablando de tiroteos, persecuciones entre vehículos, clanes dedicados al narcotráfico y armas de guerra preparadas para ser utilizadas. Los vecinos de Pinos Puente no pueden vivir con miedo mientras las organizaciones criminales ganan terreno", ha afirmado Duarte.

En este contexto, ha responsabilizado al Gobierno socialista de Pedro Sánchez "de no reforzar la plantilla ni los medios materiales de la Guardia Civil", una carencia que, según denuncia, también afecta al conjunto de la provincia de Granada.

Se ha referido así a los vehículos que patrullan en Pinos Puente, algunos de los cuales superaban los 600.000 kilómetros, y ve una "irresponsabilidad exigir a nuestros guardias civiles que se enfrenten a delincuentes fuertemente armados sin proporcionarles los efectivos, los vehículos y los recursos que necesitan".

"Sánchez lleva ocho años en el Gobierno y seguimos viendo cómo se agravan problemas que exigen una respuesta firme e inmediata", ha señalado.

Asimismo, ha alertado del riesgo de que los clanes del narcotráfico "se están haciendo con el control de determinados barrios expulsando a los vecinos de sus propias viviendas, tal y como alertó la Fiscalía General del Estado en su última memoria".

"No podemos permitir que los vecinos honrados abandonen sus barrios mientras los narcotraficantes convierten viviendas en fortines y pretenden imponer su ley. El Estado debe recuperar el control, proteger a las familias y garantizar que la delincuencia no tenga espacio para actuar con impunidad", ha subrayado.

Por ello, Vox reclama un refuerzo inmediato de la plantilla de la Guardia Civil en Pinos Puente, la renovación de los vehículos y medios materiales y una actuación sostenida contra las redes de cultivo y tráfico de drogas.