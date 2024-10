Vox afea a Junta "saquear" con impuestos ecológicos a andaluces cuando gasta el 30% del presupuesto de Sostenibilidad

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Purificación Fernández, ha acusado este martes al Gobierno andaluz de "saquear" a los andaluces por cuanto los "siguen gravando impuestos con la coletilla de verdes" cuando, a fecha de agosto, solo ha ejecutado "un tercio de lo presupuestado" para este 2024 por cuenta de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Fernández ha recordado que en las cuentas autonómicas de 2023 el Gobierno andaluz dejó también "uno de cada cuatro euros sin ejecutar" en esta consejería y ha asegurado que los populares "se han vendido en lo moral y la gestión se ha quedado en seguir recaudando en nombre de una ideología que impide que se construyan las infraestructuras hidráulicas pendientes y que está llevando a cabo la primera desindustrialización deliberada de Europa, poniendo especial énfasis en España y en Andalucía", según una nota de este partido.

La parlamentaria autonómica de Vox ha argumentado que el cambio al frente de Medio Ambiente que hizo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el 29 de julio responde a un intento por "salvar del foco mediático que es Doñana y de toda la ideología climática que está hundiendo nuestra economía" al anterior titular, Ramón Fernández-Pacheco, quien desde entonces es consejero de Agricultura, para colocar al frente a Catalina García, exconsejera de Salud, de quien ha manifestado que "le va a tocar responder de la nefasta gestión" de su antecesor "con la sombra alargada de la gestión de la sanidad en Andalucía a sus espaldas".

Fernández ha considerado que García "parece que la estén utilizando para tapar los problemas del Gobierno del PP" por el hecho de que "ha pasado de Salud a Medio Ambiente, dos consejerías que tienen poco o nada que ver, salvo en que ambas sufren una mala gestión".

Ha reclamado a la nueva titular de Medio Ambiente que aclare a los andaluces si "va a cambiar la deriva" de esta Consejería "o solo ha venido a tapar los problemas como ocurría con la sanidad".

La diputada de Vox ha enumerado una larga lista de "dudosos méritos" que acumula el Gobierno andaluz en materia medioambiental, entre los que ha incluido "conseguir que Doñana sea expulsada de la lista verde de la Unesco; la nefasta gestión del alga asiática que no es retirada a tiempo de las playas; no preocuparse por la invasión de la avispa asiática; evadir las preguntas de Vox sobre las plagas que azotaron las cosechas de Málaga antes del verano; no apoyar a los cazadores con eternas promesas, como el estudio que hemos pedido que realicen en un sinfín de ocasiones para que el silvestrismo pueda volver a realizarse; o su Plan de Recuperación de la Caza Menor 'fake'".

Para Purificación Fernández, esta Consejería "abarca más de lo que puede", además de tener "un concepto erróneo de la naturaleza" pues, como argumenta, "conservarla no es abandonarla, requiere cuidado y atención", mientras que desde el Gobierno del PP "lo único que hacen es escudarse en el cambio climático y en llamar negacionistas a los de Vox, cuando lo único que traemos son evidencias".

AYUDAS DEL PLAN DOÑANA PARA LOS AGRICULTORES

Ha exigido a la consejera de Sostenibilidad que aclare a los agricultores de Huelva qué va a ocurrir con las ayudas prometidas en el Pacto de Doñana suscrito entre Junta y Gobierno en noviembre de 2023, mientras ha sostenido que el Gobierno de Moreno "vendió el futuro del campo en Andalucía" al Ejecutivo de Sánchez "el más mentiroso y corrupto de la historia de la democracia".

Fernández ha señalado el precedente del Plan Almonte Marismas "con propietarios que llevan 30 años esperando las ayudas que se les prometieron".

Ha lamentado la oportunidad perdida por Moreno para reclamar a Sánchez estas ayudas durante la reunión que celebraron el viernes día 20 de septiembre en el Palacio de Moncloa al entregarle un documento con 100 reclamaciones de Andalucía entre las cuales "tampoco estaba que las ayudas a los agricultores de Huelva llegaran de manera inmediata".