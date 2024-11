Vox afirma que la violencia machista no se soluciona con "pancartas", sino con medidas "valientes"

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha considerado este lunes que la violencia machista no se soluciona "poniéndose detrás de una pancarta, de un minuto de silencio o de cualquier declaración institucional", sino que "se soluciona con políticos valientes tomando decisiones valientes que erradiquen este problema de una manera esencial".

En declaraciones a los medios de comunicación, Gavira ha mostrado su más sentido pésame a los familiares y amigos de la mujer asesinada por su pareja este pasado sábado en la localidad sevillana de Estepa, el último caso de violencia machista en España.

Gavira ha preguntado a los diferentes dirigentes políticos que gobierna hasta cuándo vamos a tener en vigor una Ley de lucha contra la violencia de género "injusta que ni resuelve ni protege a las mujeres". "Cuántas mujeres más tienen que ser asesinas para que, quienes defienden esa ley, entiendan que no las protege y que no se resuelve el problema", has dicho.

En su opinión, "la irresponsabilidad de los políticos que creen en esa ley injusta ya está costando muchas vidas", ha añadido.

El portavoz de Vox ha advertido de que "vivimos en una sociedad donde la propaganda y la publicidad parece que solucionan todos los problemas, pero no es así", aludiendo a la "responsabilidad de los políticos que nos gobiernan" para acabar con unas leyes que "no protegen a las mujeres, como demuestran las estadísticas oficiales".

De no ser así, según ha señalado, "cuando llegue Vox al poder, va a solucionar ese problema de una manera radical, desde la raíz".

En este sentido, Gavira ha insistido en que "son muchas las medidas y las cosas que se pueden hacer para erradicar" la violencia que sufren las mujeres y que van "desde el endurecimiento de la ley, desde la identificación de esas personas que tienen antecedentes, desde que las ayudas vayan destinadas a las mujeres que sufren ese tipo de violencia, o desde entender que no podemos estar exportando culturas que son incompatibles con la nuestra".