Vox critica que el Ayuntamiento de Granada "abandona en un albergue" a familias del Zaidín desalojadas por los seísmos

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Paloma Gómez Enríquez, ha lamentado la situación en la que se encuentran las familias desalojadas de sus viviendas en el Zaidín a consecuencia de los daños por los terremotos. - VOX

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha criticado que el equipo de Gobierno municipal "ha abandonado en un albergue" a los vecinos de los bloques de viviendas desalojados en el barrio del Zaidín tras las revisiones de edificios afectados por los terremotos registrados este verano.

La portavoz del grupo, Paloma Gómez Enríquez, ha lamentado la situación en la que se encuentran estas familias que "han tenido que desalojar sus casas porque ya no son seguras" y "de un día para otro se han quedado sin su hogar".

"¿Y cuál es la respuesta del PP? Un albergue. Y allí están, sin saber cuánto tiempo van a permanecer, cuándo podrán volver a sus casas ni cuándo se van a reparar los daños", ha señalado Gómez Enríquez, quien también se ha preguntado si "de verdad esto es todo lo que el Ayuntamiento de Granada puede ofrecer a los vecinos afectados".

La portavoz municipal de Vox ha insistido en que son "familias granadinas que necesitan respuestas y que no pueden convertirse en otro problema que simplemente se aparca en un albergue, necesitan recuperar su vida y contar con certezas sobre su futuro".

PLAN Y PLAZOS PARA LOS DESALOJADOS.

Gómez Enríquez ha interpelado directamente a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, para que explique cuál es la hoja de ruta del Ayuntamiento ante esta situación: "¿Cuál es su plan? ¿Dónde están los plazos? ¿Dónde están las soluciones? Gobernar no es trasladar a una familia a un albergue y dar el problema por resuelto. Gobernar es quedarse al lado de esa familia hasta que pueda volver a su casa", ha añadido.

Desde el grupo municipal de Vox han reclamado al PP que acompañe a las familias afectadas durante todo el proceso, facilite información sobre los plazos de actuación y concrete las soluciones necesarias para que puedan recuperar sus viviendas y su normalidad lo antes posible. "Y eso es exactamente lo que vamos a exigir. Los ciudadanos necesitan soluciones y necesitan respuestas", ha concluido la portavoz de Vox.