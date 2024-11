Vox critica que la barriada de Las Moreras de Córdoba capital está "cada vez más deteriorado y abandonado"

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha visitado la barriada de Las Moreras junto al coordinador de la barriada y el equipo local, donde ha lamentado que "cada vez el barrio esté más deteriorado y abandonado".

Badanelli ha señalado que "no entendemos desde Vox cómo puede un alcalde del PP como José María Bellido o un presidente de la Junta como Juanma Moreno permitir que la gente viva de esta manera. Moreras es un barrio olvidado, abandonado, destrozado, sucio, hemos visto gallos de pelea en patios donde jugaban niños. No entendemos el porqué se han olvidado de esta gente, porque son los nuestros lo que les piden que solucionen este problema".

La portavoz de Vox ha sostenido que "los inmigrantes ilegales se alojan en hoteles de cuatro estrellas, se les da móviles, medicinas gratis y ¿Qué pasa con los cordobeses? ¿Qué pasa con esta gente? Sentimos realmente vergüenza, vamos a pelear hasta el final para que los millones y millones de euros que se recauda sean invertidos de alguna manera en este barrio, en Las Moreras, y en otros barrios que han sufrido el olvido constante de las administraciones".

Por último, ha lamentado que "con este Gobierno del PP vivamos en una ciudad sin ley, en una ciudad donde no se respetan las mínimas condiciones de seguridad, no hay derecho a que haya zonas de la ciudad en estas condiciones, es algo indignante. Aquí viven personas que deben tener los mismos derechos del resto, personas que no merecen bajo ningún concepto estar así vivir en el olvido. Insistimos, que desde Vox vamos a seguir trabajando para que las administraciones hagan lo que deben hacer. Los nuestros los primero en todo, arreglar esta situación es primordial para que Córdoba sea una ciudad mejor y para que se revierta en los cordobeses el dinero de sus impuestos".