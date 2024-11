Vox critica que Bellido "incumpla las promesas para garantizar la seguridad" en los barrios

CÓRDOBA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha lamentado este domingo "que tengamos que seguir hablando de la inseguridad que hay en las calles" de la ciudad, por los "incumplimiento" del alcalde, José María Bellido (PP), en esta materia.

En un comunicado, ha indicado que "llevamos semanas escuchando a vecinos de nuestra ciudad que acuden a Vox para ver si este gobierno municipal del PP hace algo para que pueda la gente vivir más tranquila en sus barrios".

En este sentido, Badanelli ha destacado "la falta de respeto del alcalde con los vecinos de El Brillante, a los que se les dicen que se inventan las cosas y que imaginan la situación cuando o son capaces de salir tranquilos a la calle".

La portavoz de Vox ha explicado que "los vecinos tienen que acudir a empresas privadas pagadas de su bolsillo, el que pueda, porque este ayuntamiento no garantiza las bases mínimas para que los cordobeses puedan vivir tranquilos".

Ha indicado que el alcalde "les prometió poner cámaras, aumentar la seguridad y mejorar la iluminación, y no ha hecho absolutamente nada".

"Es más, ahora cuando los vecinos dicen que tienen estos problemas, el alcalde no tiene otra cosa mejor que decirles que no es para tanto, que han sido tres robos, algo que no es verdad", ha apuntado.

Por último, Paula Badanelli ha insistido en que desde Vox van a seguir dando "la cara por todos los cordobeses que sufren la inseguridad y recordando al alcalde que no está cumpliendo con todas las promesas que hizo para la situación que están sufriendo en El Brillante".