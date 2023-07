Vox critica la "falta de planificación" de la Junta para la atención sanitaria a los vecinos de El Higuerón, en Córdoba

CÓRDOBA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, ha lamentado este viernes "la falta de planificación del Gobierno del PP" en la Junta de Andalucía "para garantizar" la atención sanitaria a los vecinos de El Higuerón, ya que los usuarios del consultorio de esta barriada periférica de Córdoba, que dista nueve kilómetros del núcleo urbano principal, han sido reasignados temporalmente a otros centros sanitarios, puesto que su consultorio de referencia "cierra el 18 de agosto para llevar a cabo la remodelación del edificio".

A este respecto y en una nota, Hernández ha señalado que "si la licitación de las obras se publicó en el mes de abril, para iniciarlas en el mes de julio, se ha tenido tiempo más que suficiente por parte de la Consejería de Salud para garantizar el servicio a los usuarios en el entorno cercano, a través, por ejemplo, de infraestructuras temporales donde puedan acceder los usuarios" con facilidad.

Sin embargo, la Junta ha previsto que, desde el próximo 21 de agosto, la atención pediátrica a los vecinos de El Higuerón se prestará en el Centro de Salud Azahara, en la ciudad, mientras que la de medicina y enfermería se prestará en el consultorio de la entidad local autónoma (ELA) de Encinarejo, que está a diez kilómetros de distancia de El Higuerón, y ello mientras duren las obras, que ejecutará el Ayuntamiento y que se alargarán seis meses.

A juicio de Hernández, "esta falta de planificación trae consigo la imposibilidad para muchos" usuarios del consultorio de El Higuerón de "desplazarse a los ambulatorios donde se les ha reubicado", a lo que se suma que "los facultativos no estaban avisados sobre el día del cambio y han tenido que ser reubicados de un día para otro, con el desconcierto que esto acarrea para la atención diaria".

A esto se añade, según ha indicado el parlamentario andaluz de Vox, la "falta de coordinación entre administraciones", en este caso la Junta y el Ayuntamiento de Córdoba, lo que "va en detrimento de la calidad del servicio y, por supuesto, ha puesto en riesgo, tanto a los pacientes, como a los sanitarios".

En este sentido y por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha insistido en que "el pato lo pagan los mismos, los vecinos", preguntándose en este punto si "¿se ha hecho un estudio por parte del gobierno municipal del PP, por ejemplo, de las horas en las que hay que reforzar el transporte público municipal?", entendiendo Badanelli que no.

También desconoce la portavoz municipal de Vox si se ha realizado algún "plan de contingencia desde el Ayuntamiento para minimizar los problemas que va a traer consigo la falta de planificación", y ha concluido diciendo no entender "cómo se pueden hacer las cosas tan mal y pedir siempre comprensión a los vecinos", que son los que "sufren esta falta de planificación en su día a día".

MOVIMIENTO CIUDADANO

Por su parte y en otra nota, el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha pedido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento "que busquen alternativas en El Higuerón a las obras que se van a realizar en el Centro Cívico y Centro de Salud de la barriada, y eviten que el vecindario, en general el de más edad y el infantil, tenga que desplazarse para asistir al médico o al pediatra", pues "esta obra era algo previsto desde hace años y una vez que se ha conseguido se tenía que tener preparada una solución en la misma barriada".

El CMC ha dicho no entender "que desde Salud se plantee que se desplacen los enfermos a la barriada de Azahara o a Encinarejo, sin más opción, basándose en que está en un edificio municipal y que tiene que ser el Ayuntamiento el que tiene que buscar una solución", pero "la responsabilidad de prestar el servicio de salud es de la Consejería y no conocemos ninguna alternativa planteada. Otra cosa es que el Ayuntamiento colabore en esa alternativa que se proponga, pero no es aceptable que se le diga al vecindario de El Higuerón que coja el coche, el autobús o el taxi para ser atendidos por un médico o pediatra".