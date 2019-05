Vox denuncia "falta de respeto" durante la cobertura de RTVA y Durán le replica que hubiera ido a Junta Electoral

Publicado 30/04/2019 13:42:06 CET

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Vox ha denunciado este martes en el Parlamento que ha sido objeto de una "falta de respeto" durante la cobertura de la campaña electoral que ha desarrollado la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) con motivo de las elecciones generales del pasado domingo, mientras que el subdirector general del ente, Joaquín Durán, le ha replicado que hubiera ido a denunciarlo a la Junta Electoral.

Joaquín Durán ha querido dejar claro, durante su comparecencia en comisión del Parlamento, que el plan de cobertura de la campaña electoral con motivo de los comicios generales del pasado domingo 28 de ha cumplido "rigurosa y limpiamente" y que, de hecho, no ha habido ningún reproche de la Junta Electoral ni recursos de los partidos políticos.

En este sentido, al hilo de que Vox haya denunciado que se le ha "faltado el respeto" en la RTVA durante la campaña y que no se le ha dado el mismo trato que al resto de partidos, Joaquín Durán ha preguntado a ese partido que si realmente cree que eso ha ocurrido por qué no presentó recurso ante la Junta Electoral para denunciarlo.

Ha querido dejar claro que no se ha faltado el respeto a nadie y que Vox --que no participó en entrevistas y debates electorales en RTVA-- ha tenido la oportunidad de acudir a la Junta Electoral para denunciar que consideraba que no se le estaba dando el mismo tratamiento que al resto de partido, "pero no lo ha hecho".

El subdirector general ha recalcado que nadie puede decir que la cobertura no ha sido la que estaba prevista en el plan de cobertura que aprobó el consejo de administración, conforme a la normativa vigente.

Según los datos que ha expuesto, Canal Sur Televisión ha dedicado 3.770 minutos (62,8 horas) a la cobertura de la campaña electoral y Canal Sur Radio (CSR) 3.094 minutos (51,5 horas), además de los programas especiales. En conjunto, según ha apuntado, han sido más de 100 horas las dedicadas a trasladar la ciudadanía las propuestas electorales de los distintos partidos políticos.

Ha insistido en que no se ha recibido ningún reproche de la Junta Electoral ni un solo recurso de los partidos ante la puesta en marcha y realización del plan de cobertura.

Por su parte, el diputado del PSOE-A José Fiscal ha manifestado que la RTVA siempre ha afrontado las coberturas electorales con la máxima pulcritud y pluralidad, como ha sido siempre y, por ello, es una referencia informativa para los andaluces. Ha afirmado que la cobertura electoral para las pasadas elecciones generales ha sido similar a la de otras campañas, con lo que llama la atención que el PP-A, ahora que está en el Gobierno andaluz, en esta ocasión no haya presentado recursos ante la Junta Electoral, cuando sí eran habituales con motivo de otros procesos electorales, probablemente, para sembar dudas sobre la imparcialidad del ente.

La diputada del PP-A Rosalía Espinosa ha manifestado que su partido cree en el servicio público que presta la cadena autonómica y en la profesionalidad de los trabajadores. Ha señalado que la transparencia e imparcialidad es vital para un medio de comunicación pública y la RTVA no puede caer en errores del pasado", como se vieron con la influencia del PSOE-A.

La diputada de Ciudadanos (Cs) Isabel Albás ha manifestado que el objetivo de la RTVA debe ser el de servicio público audiovisual, creando espacios para el debate democrático y el libre contraste de opiniones. Ha querido dar la enhorabuena a los profesionales de la RTVA porque han hecho un excelentísimo trabajo y ahora tienen por delante la campaña de las elecciones municipales.

El parlamentario de Adelante Andalucía José Luis Cano ha manifestado que durante la cobertura de la campaña electoral se ha podido ver la situación de "precariedad" de la programación, con "recorte de personal y de medios técnicos". Ha llegado a denunciar "apagón informativo" durante 24 horas en la campaña.

El diputado de Vox Manuel Gavira ha manifestado que el día de las elecciones se pudo ver una programación "correcta", pero algunas actuaciones previas, durante la campaña, motivaron la ausencia de su partido en entrevistas y debates en RTVA. En la campaña electoral, según ha señalado, a Vox se le ha seguido "faltando al respeto", con ejemplos "demoledores", de manera que aunque haya un gobierno del cambio, "todo sigue igual". Ha pedido que a Vox se le dé el mismo trato que al resto de fuerzas políticas.