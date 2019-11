Vox denunciará a Chaves por posible "delito de desobediencia" en la comisión de la Faffe: "Le puede salir cara la broma"

Actualizado 07/11/2019 18:24:20 CET

SEVILLA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha anunciado que su grupo va a presentar "una denuncia" a lo largo de la jornada de este jueves contra el expresidente de la Junta Manuel Chaves por entender que ha podido incurrir en un "delito de desobediencia" tras su "incomparecencia" en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Así lo ha anunciado el portavoz de Vox en una rueda de prensa en el Parlamento después de que Chaves acudiera a la comisión de investigación a la que había sido citado, pero abandonara la misma sin responder preguntas tras expresar unas consideraciones sobre su citación.

El representante de Vox ha apuntado que la "incomparecencia" de Chaves en dicha comisión "va a dar lugar a responsabilidades penales", ya que "entendemos que ha vulnerado el artículo 502.1 del Código Penal, porque ha sido requerido en forma legal con el correspondiente apercibimiento, y ha impedido que se celebre la comparecencia, habiéndose ido sin haber tenido lugar" la misma.

De esta manera, el representante de Vox ha señalado que el comportamiento del expresidente de la Junta "puede ser sujeto de un delito de desobediencia, que igual tiene que añadir a la condena que le pueda recaer en la causa de los ERE", por lo que "igual le puede haber salido cara la broma" a Chaves, según ha advertido Alejandro Hernández.

El expresidente Chaves "ha hecho gala de una hipocresía manifiesta", según el portavoz de Vox, que ha enmarcado su comportamiento "en la línea de lo que estamos acostumbrados de permanente gamberrismo por parte del PSOE", un partido al que "quizá los sondeos que están manejando" de cara a las elecciones generales de este domingo les resultan "más perjudiciales de lo que dice el CIS, porque estamos viendo comportamientos de extremo nerviosismo" y "más bien propios de ultras", según ha apuntado.

Hernández ha criticado que Chaves, lo que ha hecho esta mañana, ha sido que "ha llegado, ha soltado su discurso y después se ha ido sin atender a razones", algo que, a su juicio, "nada más se explica desde el miedo a incriminarse aún más, y en esa línea ha manifestado que, "si realmente Chaves y sus compañeros de partido fueran inocentes como vienen proclamando, hoy tendrían para sí unos escenarios y altavoces magníficos, y sus declaraciones serían escuchadas con mucha atención e incluso con una televisión retransmitiendo en directo".

También ha subrayado que "todos los comparecientes han tenido conocimiento pleno de que estaban citados hoy, y así lo han reconocido en sus escritos" dirigidos a la comisión, y ha argumentado que "la comparecencia no es sólo llegar e irse, sino que es llegar, asistir y atender a las preguntas de los grupos, que era para lo que había sido citado" el expresidente Chaves, que, "de alguna manera ha impedido la celebración de la comparecencia estando requerido formalmente", según Vox, que por eso entiende "que ha incurrido en un delito de desobediencia".

ESTUDIAN EL COMPORTAMIENTO DE GRIÑÁN

Preguntado sobre si cree que la actuación del expresidente José Antonio Griñán, que no ha asistido a la comisión a pesar de haber sido citado, podría también incurrir en un delito de desobediencia, Hernández ha apuntado que desde Vox están "estudiando" el escrito presentado por el expresidente para comunicar que no acudía a la cita, si bien ha apostillado que "no todos los comportamientos han sido similares".

Ha criticado también que los expresidentes "anuncian que no van a asistir a algo porque tienen conocimiento de que eso se va a celebrar, y se lo dirigen a la persona que les ha requerido justo antes de que se celebre esa comparecencia a la que no asisten", según ha continuado el portavoz de Vox, que ha apuntado que le parece "casi una conducta con recochineo".

Finalmente, sobre el caso concreto de la expresidenta y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, citada para la tarde de este jueves, ha criticado que argumentara que el Parlamento, al que se le había enviado la citación para comparecer en la comisión, "no es su lugar de trabajo", algo que "mueve a la risa", según ha opinado.

"La verdad es que se la ve poco por aquí (por el Parlamento andaluz), pero estamos seguros de que la nómina sí la sigue cobrando", ha apostillado Hernández, que ha anunciado en todo caso que Vox dirigirá "alguna pregunta al organismo adecuado para ver si verdaderamente se le está pagando (a Susana Díaz) o si no es así".