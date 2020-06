Vox dice a Marta Bosquet, sobre papel de Cs, que “no es serio defender una cosa en Madrid y otra en Andalucía”

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha trasladado este jueves a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, en relación con el papel de la formación a la que pertenece, Ciudadanos (Cs), que "no es serio defender una cosa en Madrid y otra en Andalucía".

Hernández se ha pronunciado así en un comunicado al hilo de que Bosquet pidiera a Vox diferenciar la política andaluza de temas nacionales. El portavoz de Vox ha señalado que la propia Marta Bosquet realizó esa petición hablando ella misma de esos temas nacionales, "ya que justificaba el apoyo de Ciudadanos al Gobierno central a cambio de unas supuestas exigencias a Pedro Sánchez cuyo contenido y cumplimiento desconocemos".

El portavoz parlamentario ha asegurado que "no nos van a convencer de que es correcto defender una cosa en Madrid y otra en Andalucía. No es serio, como tampoco lo es apoyar a Sánchez en el Congreso y criticarle desde San Telmo".

"Eso dice mucho de la coherencia y la solidez de los postulados de Ciudadanos", según ha apuntado, recordando que Vox ha apoyado un Gobierno de PP-A y Cs "para que haya un cambio efectivo, un cambio real en la sociedad andaluza y eso se reflejó en los pactos presupuestarios".

En su opinión, que las "cifras ya no valgan no significa que los principios que formaron esos acuerdos no sigan vigentes". Ha insistido en demandar al vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, "que se centre en cumplir los acuerdos".

"Es la falta de compromiso de Ciudadanos lo único que puede comprometer la estabilidad de la Junta, ni mucho menos la defensa legítima de los postulados de nuestra formación, en defensa de los intereses de quienes nos han traído hasta aquí con su apoyo y confianza", ha finalizado.