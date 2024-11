Vox dice que el Presupuesto de 2025 no le gusta "nada" porque Moreno sigue desarrollando el "modelo socialista"

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, ha manifestado que a su formación no le gusta "nada" el Presupuesto de la comunidad para 2025 porque refleja que el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno sigue desarrollando "el modelo socialista", en referencia a los años del PSOE-A en la Junta. Ha dicho que no han presentado enmienda a la totalidad porque Vox "no se equivoca de enemigo".

Gavira ha iniciado su intervención en el debate de totalidad, afirmando que le parece bien que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se haya desplazado esta tarde-noche a Málaga, durantemente azotada por una DANA, pero que espera que no vaya a hacer "turismo de catástrofe", sino a "trabajar".

Ha manifestado que los presupuestos de 2025 son "más de lo mismo" y se ha mostrado convencido de que no van a acabar con las listas de espera sanitarias, ni van a eliminar los "barracones" escolares, ni van a eliminar las listas en dependencia ni van a acabar con la "precariedad laboral".

Ha manifestado que Vox --que no ha planteado enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos-- tiene intención de presentar muchas enmiendas parciales, fruto de sus contactos con numerosos colectivos sociales. Ha dudado de que la Junta las vaya a aceptar, teniendo en cuenta lo que ocurrido en años anteriores.

En su opinión, el Gobierno andaluz está instalado en la "soberbia" y ha indicado que el hecho de que no hayan presentado enmienda a la totalidad no significa, en modo alguno, que estén de acuerdo con todo o parte del Presupuesto, sino que se debe más bien a que Vox "no se equivoca de enemigo".

Las enmiendas de Vox, según ha añadido, se centrarán, entre otras cuestiones en que haya rebajas fiscales para las rentas medias y bajas; en que cesen las "políticas subvencionadas", y en que se recorte el gasto público derivado de duplicidades administrativas y de gasto superfluo. "Y para eso necesitamos que sean ustedes valientes y que cambien el rumbo y que no jueguen al modelo socialista, que no les compren el marco mental", ha dicho al Gobierno del PP-A.

En su turno de réplica a Gavira, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, le ha criticado el comentario que ha hecho sobre el desplazamiento del presidente de ka Junta a Málaga sobre el "turismo de catástrofe". "El que dice esas cosas, se retrata, yo no lo hubiera dicho", ha trasladado a Gavira.

Entrando en materia, ha agradecido el "voto de confianza" de Vox por no haber presentado enmienda a la totalidad al Presupuesto. Ha indicado que espera las enmiendas parciales de este grupo, pidiendo que sean "viables económicamente". "Tiene mi mano tendida", ha indicado España a Gavira, apuntando que los ciudadanos reclaman que los políticos lleguen a acuerdos para resolver problemas.

Asimismo, España ha animado a Vox a "que se sume a la transformación puesta marcha" por el Gobierno de Juanma Moreno. Ha asegurado que este Ejecutivo ha mejorado considerablemente "la gestión de los socialistas" y el camino que "hemos iniciado es el correcto".

Ha pedido al portavoz de Vox que no le compre el "argumentario al PSOE-A". Ha dicho que el PP-A se parece al Partido Socialista como un "huevo a una castaña", tras la críticas de Gavira de que el actual Gobierno del PP-A desarrolla el "modelo socialista".