Vox insta a la Junta a "ponerse las pilas" tras cien días "sin avances": "Vamos a ver si renueva otros cien días"

Publicado 24/04/2019 12:21:14 CET

SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha urgido este miércoles al Gobierno andaluz del PP-A y Ciudadanos (Cs) a que se "ponga las pilas" tras unos primeros cien días de gestión en los que no ve "avances", a la par que ha avisado de que en adelante sus exigencias serán "más severas". "Vamos a ver si renueva cien días más, o se pone las pilas o ya veremos", ha agregado.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, que también ha censurado el interés "electoral" del PP-A y Cs por presentar a cinco días de las elecciones generales este balance que, como ha insistido, está marcado por "falta de avances".

Hernández ha considerado que el Gobierno andaluz "hace anuncios de asuntos que no se han empezado a trabajar de manera seria" pues no ve avances en temas como la renovación de la RTVA, las medidas de tolerancia cero contra la corrupción o para la despolitización de la Junta.

"Decían que van a empezar trabajar pero seguimos en la misma fase, anuncian que van a empezar a trabajar pero no hay avances rigurosos", ha afirmado Hernández, que sobre el pacto de investidura que firmó Vox con el PP-A ha criticado que el Gobierno "está faltando tanto a su letra y como a su espíritu" pues no ve avances tampoco en lo que se refiere a creación de empleo, combatir la corrupción, una ley de concordia o otra relativa a la tauromaquia.

Por eso, ha avisado de que si durante el balance el presidente de la Junta, Juanma Moreno, afirmó que el Ejecutivo seguirá "llueva, granice o haga viento", quizás, para el portavoz de Vox, "dentro de poco encontramos que va a nevar y vamos a ver si renueva cien días más". "O se pone las pilas o ya veremos", ha apostillado.

Hernández ha explicado que tras los cien días de cortesía, los primeros del PP-A y Cs al frente de la Junta, "los objetivos que se habrían marcado, que eran de tono muy bajo, no los han cumplido", por eso ha incidido en que "a partir de ahora no hay un plazo de cortesía, las exigencias de Vox van a ser firmes y severas".

Del mismo modo, respecto al apoyo que Vox pueda brindar al Presupuesto autonómico que presenten los socios de gobierno, el portavoz ha indicado que "con los anuncios que están haciendo será muy difícil que Vox pueda aprobar las cuentas, tendrían que cambiarse varias cosas".

Ha concretado que si el Gobierno "no está dispuesto a quitar una coma en materia de la violencia intrafamiliar, difícilmente aprobaremos ese Presupuesto", cuando ha defendido que "es un punto importante que no incluya continuar con la sangría que suponen las subvenciones a asociaciones de feminismo radical que no contribuyen a la lucha contra el maltrato".

"Ahora se incumple gran parte del acuerdo que tienen firmado con Vox, por lo que todos los acuerdos que tengan un reflejo en los Presupuestos vía asignación de cantidades para determinados programas, si se destinan fondos a Memoria Histórica o subvención de asociaciones de carácter político y no social, pues tendremos que decir que no", ha zanjado.