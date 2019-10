Vox no descarta llevar a los tribunales la "pérdida" de 1,8 millones de vacunas contra la gripe si no lo hace la Junta

Actualizado 30/10/2019 13:10:21 CET

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado este jueves que no descarta acudir a los tribunales si el actual Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "no toma medidas" ante la "pérdida" de 1,8 millones de dosis de vacunas contra la gripe por parte de los anteriores gobiernos del PSOE-A.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, al hilo de que el Gobierno andaluz denunciara ayer la "desaparición" de 1,8 millones de dosis de la vacuna contra la gripe compradas por el anterior Ejecutivo del PSOE-A que no llegaron a ponerse a pacientes y que tampoco se devolvieron, y cuyo valor es de unos seis millones de euros.

Para Hernández, este asunto "no puede quedarse en nada ni en una mera declaración" de un consejero, sino que tiene una "gravedad lo suficientemente importante como para que se siga profundizando y llegado el caso, se depuren las correspondientes responsabilidades".

Ha recalcado que en Vox estarán muy atentos y si el Gobierno no toma medidas, no descartan "acudir a los tribunales", porque no se puede "jugar con el dinero de los ciudadanos con tanta facilidad y con tan poca responsabilidad".

En este sentido, también ha mostrado su preocupación por la "ocultación" por parte del anterior Gobierno del PSOE-A de una expediente referido a una cantidad de 18 millones de euros en relación con unas cuentas referidas a devoluciones que tenía que haber efectuado UGT-A.