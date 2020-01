Vox pide la dimisión del delegado del Gobierno en Andalucía por desear su desaparición: "Es un ataque inaceptable"

Actualizado 29/01/2020 11:36:18 CET

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha pedido este miércoles la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad, Lucrecio Fernández, por su "profundo sentimiento antidemocrático" al desear que este partido desparezca.

En rueda de prensa en el Parlamento, Hernández ha lamentado que haya partidos donde "el concepto de lo que debe ser la correlación de fuerzas en democracia es algo que no dominan" con un concepto de la misma "muy parcial".

"No quieren fuerzas independientes como es Vox, no quieren fuerzas que no asuman dócilmente el consenso 'progre'. Hace mucha desvergüenza para decir esto desde un partido como es el PSOE", ha criticado el portavoz parlamentario de Vox en Andalucía.

En este sentido, ha afeado que la secretaria general y presidenta del grupo parlamentario del PSOE-A, Susana Díaz, hable de "manos sucias" cuando hace referencia a Vox, cuando su partido está "manchado en procesos judiciales en curso como es el caso de los ERE" y ha criticado que desde el PSOE-A se haya defendido a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán "habiendo sido condenados".

"Hay que tener mucha desvergüenza para decir esto. Nosotros no tenemos ningún episodio por el que avergonzarnos", ha subrayado Hernández en referencia a las palabras de Fernández, quien es, a su juicio, el que "incita al odio" con estas declaraciones.

"Es inaceptable una actuación así por parte de un delegado del Gobierno. Estudiamos las consecuencias de sus palabras y procedería su dimisión inmediata", ha insistido.