Vox pregunta a Moreno "qué va a hacer" en relación a la "estafa" de agencia pública de vivienda anunciada por Sánchez

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha sostenido este martes que la agencia pública de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado domingo en el marco del Congreso federal del PSOE celebrado en Sevilla, "es otra estafa más para seguir colocando a los 'amiguetes' y enchufados socialistas", y ha preguntado públicamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "qué va a hacer" al respecto.

En rueda de prensa en el Parlamento, el portavoz de Vox ha sostenido que dicha agencia pública de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno "no va a resolver el problema" de la vivienda ni en España ni en Andalucía "si no acaban con las trabas burocráticas, no recuperan las competencias, no dan seguridad a los empresarios y a los constructores; y no activan la prioridad nacional".

Gavira ha remarcado que "las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, un detalle que a Sánchez parece que no le importa", y "el suelo está secuestrado, en gran parte, por los ayuntamientos, otra administración que parece que Sánchez cree que no tiene nada que ver", según ha abundado el portavoz de Vox, que ha tachado así de "humo" el anuncio realizado por Pedro Sánchez.

Dicho esto, ha reclamado a Juanma Moreno que aclare "qué va a hacer" en relación a este asunto, pues, "no solo es que Andalucía tiene transferidas las competencias en materia de vivienda, sino que esta futura agencia pública estatal tiene una derivada autonómica" en Andalucía, donde "ya tenemos una agencia de vivienda, AVRA, que es verdad que no funciona nada bien", ha añadido el representante de Vox.

Así, ha insistido en pedir a Moreno que explique si "vamos a tener dos agencias en Andalucía, qué va a hacer una y qué va a hacer la otra, y si vamos a duplicar las funciones".

De igual modo, el portavoz de Vox en Andalucía ha argumentado que al PSOE "ni le importa la vivienda, ni le importa la familia, ni le importa los trabajadores, ni le importa el acceso de los jóvenes a la vivienda", como, en su opinión, demuestra la Ley de Vivienda que han aprobado desde el Gobierno de España, que "lo que ha conseguido es que suban los precios de venta y del alquiler"; o las 600.000 viviendas públicas que "Zapatero en su momento prometió" o "las 184.000 que se comprometió a construir Sánchez".

En esa línea, Manuel Gavira ha denunciado que "los socialistas nos deben varios cientos de miles de vivienda a los españoles y a los andaluces".