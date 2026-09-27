Vox reclama un "refuerzo permanente de la defensa" de Ceuta y Melilla porque "no pueden seguir abandonadas"

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SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía en la que reclama una "política de estado" para Ceuta y Melilla que garantice la soberanía nacional, la integridad territorial y la protección eficaz de sus fronteras.

"Hemos visto que el Gobierno ha sido incapaz de proporcionárselo por incapacidad y por lo que deben a Marruecos", ha denunciado el diputado autonómico de Vox Benito Morillo, que ha defendido la necesidad de establecer un refuerzo permanente de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en ambas ciudades, frente a la adopción de medidas puntuales. "Ceuta y Melilla no pueden seguir abandonadas", ha señalado.

En este sentido, la iniciativa plantea dotar a quienes prestan servicio en Ceuta y Melilla de más medios humanos, materiales y logísticos, así como de mayor protección jurídica y mejores condiciones profesionales y retributivas. Entre las medidas propuestas se encuentra el reconocimiento de la Guardia Civil y la Policía Nacional como profesiones de riesgo.

"Quienes sirven a España y protegen su seguridad, su soberanía, la libertad, fronteras, intereses nacionales especialmente cuando desempeñan sus cometidos en esas condiciones de riesgo o peligrosidad merecen el homenaje, reconocimiento y agradecimiento permanente de la instituciones", ha reivindicado Morillo.

Asimismo, Vox ha considerado necesario reforzar la coordinación entre los distintos organismos implicados en la seguridad de las ciudades autónomas. "La situación de Ceuta y Melilla exige además una coordinación estrecha entre las distintas fuerzas armadas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía judicial y los servicios de inteligencia e información del Estado", ha manifestado Benito Morillo.

La iniciativa también reclama actuaciones específicas para reforzar la protección de las fronteras. "Para evitar una nueva invasión, el Parlamento Andaluz debe mostrar la necesidad de que en Ceuta se culmine la ampliación permanente de los espigones del Tarajal y Benzú", así como "la modernización, sensorización y protección tecnológica" del perímetro de Melilla con "elementos de señalización y delimitación de la frontera marítima", ha indicado el diputado de Vox.