Vox replica a PP que no "desaparecerá": "No somos CS y seguimos siendo útiles en Andalucía, País Vasco y España"

SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha asegurado este lunes, tras el resultado de las elecciones vascas, que su formación no "desaparecerá", porque no es como Ciudadanos (CS), y seguirá siendo "útil" en Andalucía, País Vasco y el resto de España.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gavira ha valorado el hecho de que Vox mantenga su escaño en el Parlamento vasco y que haya "incrementado el número de votos", pero ha lamentado el "mal resultado para España" de las elecciones autonómicas.

Ha indicado que el PP "más bajo no puede caer con Vox", cuando sus dirigentes expresaban anoche que "no habían conseguido en las elecciones vascas el objetivo de acabar con Vox".

"Que lo tengan claro ya, Vox no va a desaparecer, porque Vox no es Ciudadanos", ha aseverado Gavira, apuntando que su formación va a seguir "demostrando que es útil no sólo en Andalucía, sino en España y, por supuesto, también en el País Vasco, donde seguimos incrementando el número de apoyos".