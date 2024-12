La XVIII Subida al Castillo de Santa Catalina reunirá en Jaén a más de 450 corredores el 31 de diciembre

JAÉN 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La XVIII Subida al Castillo de Santa Catalina reunirá en Jaén a más de 450 corredores el próximo 31 de diciembre en una prueba con carácter solidario, ya que se celebrará a beneficio de Asperger TEA Jaén.

Así se ha puesto de relieve este jueves en la presentación de esta cita, organizada por el Club Atletismo Quiebrajano con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes. Su responsable, la concejala Deportes, Ana Núñez, la ha presentado junto al presidente y el vicepresidente del club, Felipe Cano y Juan José Valenzuela, y la presidenta de Asperger TEA Jaén, María del Carmen Martos.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en la web www.deportime.es hasta las 23,59 horas de este mismo 26 de diciembre. El precio del dorsal es de tres euros y ya no cabe la posibilidad de adquirir la camiseta conmemorativa. La cita no tiene carácter competitivo, por lo que no habrá categorías.

"Una edición más, centenares de aficionados al atletismo despedirán el año practicando su deporte favorito en una prueba que, además, tiene un marcado carácter solidario al destinar parte de la recaudación obtenida por la venta de dorsales y de diferentes sorteos a la asociación Asperger Tea Jaén", ha señalado la edil.

Por su parte, el presidente Club Atletismo Quiebrajano ha explicado que "el objetivo es decir adiós a 2024 con una prueba que reúne a deportistas de todos los clubes de la capital y que finaliza, como es tradición, degustando sidra y mantecados". Ha añadido que se rifará una camiseta del Real Jaén CF y un jamón con el sorteo de la ONCE del domingo 29 de diciembre.

La presidenta de Asperger TEA Jaén ha agradecido a la entidad organizadora su apoyo, que permite darles "un poco de visibilidad" y, además, subir con la recaudación "un escalón a la hora de poder ayudar a nuestros niños".

La XVIII Subida al Castillo de Santa Catalina saldrá a las 16,30 horas desde la plaza de la Concordia para seguir por el Paseo de la Estación, Correa Weglison, Virgen de la Capilla, Bernabé Soriano, Campanas, plaza Santa María, Carrera de Jesús, Carretera de Circunvalación y Castillo de Santa Catalina.

La recogida de dorsales se ha establecido en la tienda de Publiprenda Promowear, ubicada en la calle Andrés Segovia 9, los días 26, 27 y 30 de diciembre en horario de mañana, de 8,30 a 13,30 horas.

CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 'NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE'

Esta no es la única cita deportiva prevista en estas fechas en Jaén, donde el XV Campeonato de fútbol 7 'Ningún niño sin juguete' se celebrará el sábado 28 de diciembre de forma simultánea en los campos Sebastián Barajas y Las Lagunillas a partir de 10,00 horas.

La concejala de Deportes ha participado en su presentación junto al presidente de la AD El Valle, Juan Francisco Ortega. Se disputará en las categorías benjamín y alevín. En la primera participarán el Atlético Jaén Paraíso Interior, el Real Jaén CF, el Inter de Jaén, el Arenas de Armilla CD y El Ejido 1969.

Estos cinco clubes estarán también representados en la categoría alevín, en la que, asimismo, estarán el Atarfe, el Ciudad de Granada, el Deportivo Jaén y el CDF Almerimar.

"Invitamos a los aficionados al fútbol base que disfruten de una actividad tan consolidada y cuyo fin no es otro que ayudar a los niños hospitalizados en la planta de Oncología del Hospital Universitario de Jaén y a las más familias más desfavorecidas del Polígono de El Valle", ha indicado Núñez.

En la misma línea, Ortega ha animado a los asistentes como público y a los propios participantes, unos 300, a que acudan con un juguete, al tiempo que ha recordado que están abiertos a colaborar "con otras asociaciones que puedan tener las mismas necesidades".

Al respecto, ha apuntado que en las anteriores ediciones se han recogido centenares de juguetes y, el año pasado, la organización hizo de mediadora con otros colectivos como la Academia Antonio Romero y el Club Tenis Jaén para aumentar la cantidad de juguetes recaudados.

"La edición de este año irá dedicada a Bautista Ortega, que fue presidente de la AD El Valle y persona muy vinculada al fútbol de Jaén, que nos dejó el pasado mes de junio" ha dicho en un acto que también ha contado con el vicepresidente, el tesorero y el relaciones públicas del club, Román Barranco, José Luis Solas y Juan José Amate, respectivamente.