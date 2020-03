Cierran algunas zonas del servicio portuario de Huelva tras activarse la fase 2 frente al Covid-19

HUELVA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Huelva, siguiendo las indicaciones generales para prevenir la propagación del Covid-19, transmitidas por el Ministerio de Sanidad (en este caso Sanidad Exterior), a través del organismo público Puertos del Estado y tras el decreto de estado de alarma anunciado por el Gobierno de España, ha adoptado como medida excepcional el cierre de accesos a determinadas áreas que forman parte de la zona de servicio portuario, entre las que se incluyen el Paseo de la Ría y la carretera de acceso al Espigón (Dique de Juan Carlos I).

De esta manera, se determina el cierre de la barrera de acceso, mediante la señalización correspondiente, a la carretera del Espigón, con la única excepción del personal autorizado, empresas de servicios o concesionarios que deban acceder para el desempeño de sus funciones. Además, como medida de prevención para la propagación del Covid-19, se cerrará el acceso a espacios ciudadanos como la Glorieta de las Canoas y Paseo de la Ría en toda su extensión, según ha explicado en un comunicado la Autoridad Portuaria de Hueva (APH).

Por otra parte, se intensificará la vigilancia en el Puerto Exterior para evitar la circulación por esta zona de personas que no lo hagan para el desempeño de alguna función autorizada, pudiendo acordar el cierre de alguno de los accesos a muelle para facilitar la vigilancia. En referencia a la agenda de eventos programados en el Centro de Recepción y Documentación y Las Cocheras del Puerto de Huelva, se ha acordado suspender hasta nueva fecha todos los actos.

Los servicios de atención al público en los edificios de la APH estarán cerrados y solo podrán acceder los trabajadores de la APH y de las empresas externas que prestan sus servicios en el interior de los mismos. Las gestiones con el resto de personas y entidades externas se realizarán telemáticamente, por videoconferencia o por teléfono. Además, quedará cerrado el registro general presencial de la entidad, debiendo utilizarse el registro telemático.

Sobre a las medidas de prevención a adoptar entre los trabajadores de la APH, han quedado suspendidos los viajes con motivo de misiones comerciales y asistencia a ferias y eventos, así como las reuniones internas no estrictamente necesarias, o aquellas que no puedan garantizar una distancia de seguridad entre sus integrantes. Por otra parte, además de reforzar las medidas de higiene en sus edificios, se ha otorgado la posibilidad de trabajar a distancia a todo el personal de la APH que lo solicite y cuya actividad no requiera la presencia física, ni por la naturaleza del puesto ni por las funciones que desempeñe.

CADENA DE SUMINISTROS

El sistema portuario español de interés general, compuesto por 28 autoridades portuarias y 46 puertos coordinados por Puertos del Estado, organismo público del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), mantiene con normalidad su operativa de logística de mercancías con aquellos buques que tienen solicitada escala. Con ello, los puertos españoles contribuyen a garantizar la normalidad en la cadena de suministros en España y en el abastecimiento de los productos de consumo.

La Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, establece medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19, mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles no afecta a los buques de Estado, a los que realizan labores humanitarias ni a los buques de carga. Los puertos tienen autorización para conceder atraques de larga estancia a cruceros sin pasajeros, al objeto de permitir su retirada del servicio.