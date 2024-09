Los puertos españoles presentarán su oferta para el turismo de cruceros en la Seatrade Cruise Med 2024

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Puertos del Estado y los puertos de interés general participan el 11 y 12 de septiembre en Seatrade Cruise Med, que se celebra por segunda edición consecutiva en Málaga, donde tienen previsto presentar su oferta de instalaciones y servicios para el turismo de cruceros, así como destacar su apuesta por la sostenibilidad y la integración de las nuevas tecnologías en el sector.

Así lo han dado a conocer en un comunicado, en el que señalan que en el estand de Ports of Spain y bajo el lema 'We welcome you as you deserve' (Te damos la bienvenida como te mereces), estarán presentes 25 de las 28 Autoridades Portuarias, que darán a conocer a las navieras las ventajas competitivas de los puertos españoles. Seatrade Cruise Global contará con más de 600 expositores de 120 países y con la asistencia de más de 10.000 participantes.

Dentro de la agenda del evento, el día 11 tendrá lugar la inauguración oficial de la feria, en la cual intervendrá el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, y el acto de bienvenida institucional en el estand Ports of Spain.

Además, la Autoridad Portuaria de Alicante presentará 'Alicante, where the Mediterranean Sea Lives' (Alicante, donde vive el Mar Mediterráneo), Suncruise mostrará el proyecto 'Destino Azul en Andalucía', y el puerto de Tarragona descubrirá a los visitantes su nueva terminal de cruceros sostenible e innovadora.

El día 12, en el estand liderado por Puertos del Estado se presentará uno de los proyectos financiados por el fondo Puertos 4.0, 'Guide Me', apoyado por el puerto de Barcelona, una plataforma digital que permitirá la gestión y optimización en tiempo real del flujo de cruceristas.

También se darán los detalles del protocolo general de actuación firmado entre Puertos del Estado y la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), mediante el cual se pretende impulsar la transformación digital en el ámbito portuario y turístico.

Las cifras de movimientos de cruceristas por los puertos españoles en 2023, más de 12 millones, a bordo de 4.500 buques, marcaron un récord, consolidando a España como el segundo destino europeo para este tipo de viajes.

En los siete primeros meses de este año, esta cifra se sitúa en 6,47 millones. La colaboración entre navieras, puertos e instituciones locales es clave para garantizar un crecimiento sostenible del sector, con un enfoque centrado en la movilidad, la sostenibilidad y la calidad de la experiencia turística en España.

SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN, EL FUTURO DEL SECTOR

Puertos del Estado destaca que el compromiso de los puertos españoles con la sostenibilidad se refleja en iniciativas como la implantación de suministro eléctrico en muelles (OPS, Onshore Power Supply), que permitirá a los cruceros conectarse a la red eléctrica mientras están atracados, reduciendo emisiones y ruido. El objetivo es que los puertos de titularidad estatal estén preparados para suministrar energía eléctrica, de fuentes renovables, antes de 2030.

Además, se impulsan medidas de ahorro energético, minimización de emisiones contaminantes, digitalización e innovación, con el fin de integrar plenamente los puertos con las ciudades y ofrecer una experiencia turística de alta calidad.

"Con esta participación en Seatrade Cruise Med 2024, España reafirma su liderazgo en la transición hacia un turismo de cruceros más verde y tecnológico", concluyen.