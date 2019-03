El alcalde de Carrión no concurrirá a las municipales tras dejar IU por la falta de un "proyecto claro"

Publicado 07/03/2019 11:34:55 CET

CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES (SEVILLA), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Carrión de los Céspedes (Sevilla), Ignacio Escañuela, ha decidido no concurrir a las elecciones municipales del 26 de mayo después de haber estado ocho años al frente de este ayuntamiento y tras haber comunicado a IU su "baja como militante" dada la "distancia creciente" entre sus convicciones y la posición de la federación de izquierdas, que a su juicio carece ya de un "proyecto claro".

Recordemos que el pasado mes de octubre de 2017, Ignacio Escañuela exponía que se replanteaba su "continuidad" en las filas de IU al entender que la posición de Unidos Podemos sobre el conflicto derivado del referéndum promovido en Cataluña al margen del marco legal y la posterior y suspendida declaración de independencia respecto a España era directamente "contraria" a sus "convicciones más básicas".

En una "carta pública" suscrita entonces por Escañuela y recogida por Europa Press, el alcalde de Carrión no veía "aceptable" la posición de Unidos Podemos, considerando que ante este conflicto, era necesario sumarse "a la posición conjunta" del PP, el PSOE y Ciudadanos, porque lo "único coherente" es "cumplir con el ordenamiento jurídico mientras se negocia y se aborda una reforma constitucional que debe abrirse sin condicionamientos previos".

Ya en diciembre de 2017, el alcalde de Carrión anunciaba que había comunicado a IU su "baja como militante", dada "la subordinación a Podemos, en una alianza que carece de programa político claro y de vocación de llegar a acuerdos generales con otras formaciones de izquierda".

La coalición, a su juicio, "ha derivado hacia un discurso de ruptura sin mayorías electorales y la organización se ha embrollado en torno a las ideas nacionalistas, al tiempo que se ha participado en el voto de una declaración unilateral de independencia sin legitimidad", lo que le llevaba a dejar de ser "militante" de IU.

Ahora, ante las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, Ignacio Escañuela ha manifestado a Europa Press que tras ocho años gobernando Carrión en con mayoría simple, no cree que vuelva a concurrir a las elecciones municipales. "No creo que me presente", ha reconocido, exponiendo que desde su "distanciamiento" de IU, la organización no ha hecho "prácticamente ningún" esfuerzo por reconducir la situación, por lo que no ha reingresado en las filas de la coalición, que según su opinión sigue sin contar con un "proyecto político claro".

Por eso, Escañuela da prácticamente por sentado que al acabar este mandato municipal abandonará finalmente la esfera política, tras ocho años como alcalde.