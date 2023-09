El actor sevillano Selu Nieto lleva al Teatro TNT su nueva obra 'Soledad (vida obra de mi abuela)'

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor, director y dramaturgo sevillano Selu Nieto, conocido también por formar parte durante más de 10 años de la serie de televisión 'El Secreto de Puente Viejo', regresa a Andalucía con su obra 'Soledad (vida y obra de mi abuela)', que presentará en la capital hispalense en el marco del Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt). Será los próximos días 7 y 8 de octubre (a las 20,30 y 19,00 horas, respectivamente) en el Teatro TNT.

'Soledad (vida y obra de mi abuela)' es la última producción teatral de su compañía Teatro A la Plancha, que ha contado con la colaboración y el apoyo de Jesús Torres (El Aedo Teatro), una compañía con la que ha conseguido galardones como el Premio Lorca Mejor Autor del Teatro Andaluz, el Premio Mejor Actor Escenarios de Sevilla o la candidatura a los Premios Max.

Se trata de un monólogo en el que Selu Nieto, en clave de tragicomedia y a través de un relato íntimo, encarna a su fallecida abuela. Nieto hace las veces de ella y de él mismo en este solo unipersonal en el que homenajea no sólo a su familiar, sino a todas esas abuelas a las que tanto les debemos.

Durante algo más de una hora, y desde la emoción y la alegría, en un mismo cuerpo se reúnen abuela y nieto después de mucho tiempo sin encontrarse. "La idea de la obra surge a partir de mis recuerdos sobre la última etapa de mi abuela, en la que ella estaba enferma con depresión y alucinaciones por su medicación y por la muerte de un familiar. Yo no pude estar con ella todo el tiempo que quise por cuestiones de trabajo. Se me ocurrió que este espectáculo podía ser un buen homenaje y una excusa perfecta para poder reencontrarme con ella", explica el propio Nieto.

Bajo este hilo conductor en el que Selu Nieto regala al espectador las vivencias de su abuela, "una mujer que murió sola", el actor trata temas como la salud mental, la depresión, los vínculos y cargas familiares y la soledad no deseada, la suya propia y la de su abuela, así como el acompañamiento. La pieza incide en las tristezas heredadas, es decir, "no solo habla de las nuestras propias si no de las que nos dejan los familiares y como tenemos que lidiar con eso", señala el actor.

Pero Nieto consigue, pese a los momentos duros del montaje, que el espectador viva la obra con emoción y alegría. "Es una pieza que busca que el espectador no se sienta solo -explica-, "pretende que durante su transcurso se compartan las soledades". "Es un espectáculo emotivo y de reencuentro con la alegría, con lo emocional, con los recuerdos de nuestra infancia", insiste el actor sevillano.

Inspirado en sus propios recuerdos y vivencias, entre las que se incluyen una cinta de cassette grabada a su abuela, e incluso por la poesía de Emily Dickinson, Selu Nieto trabaja en todo momento la cercanía con el espectador para poder lograr este "espectáculo sanador". Todo ello con el objetivo de crear un vínculo directo con el público porque una de las metas principales de la obra es que todos los presentes vuelvan a conectar con sus abuelos y abuelas y con sus recuerdos de ellos. "Los abuelos son eternos, siempre están con nosotros y nos ayudan en momentos difíciles".