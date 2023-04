Sin acuerdo la reunión en el Sercla por los paros parciales de la grúa en los días de la Feria de Abril

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Finalmente ha concluido sin acuerdo la nueva reunión celebrada este martes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), en torno al conflicto laboral que atraviesa el servicio municipal de grúa de Sevilla, donde el comité de empresa, encabezado por el Sindicato de Policías Municipales de España (Sppme), promueve paros parciales para la Feria de Abril, por la decisión de la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de dicho servicio de no aplicar el convenio colectivo de empresa.

Ello, después de que el pasado Miércoles Santo concluyese sin acuerdo la mediación inicial auspiciada por dicho servicio, tras lo cual el presidente de la sección del Sppme en este servicio público, Santiago López, explicaba a Europa Press que el sindicato había aceptado un "principio de acuerdo" propuesto por los mediadores del Sercla, para la restitución "transitoria" del convenio colectivo con el cobro efectivo de los salarios del mismo, pero de modo "condicionado" a una futura resolución "judicial" del asunto, lo que implicaba según sus palabras que hasta entonces la plantilla tendría "congelado" el sueldo.

"SALVAR EL CONVENIO COLECTIVO"

Aunque dicha resolución podría demorarse incluso "dos años", según el portavoz sindical, "era una opción para salvar el convenio (colectivo), que es lo prioritario".

Pero según señalaba, la empresa propuso "enmendar" la propuesta de los propios mediadores del Sercla y sólo habría aceptado la aplicación transitoria del convenio colectivo a la plantilla actual, excluyendo de dicha medida a las personas de nueva incorporación al servicio, extremo que el sindicado rechazó, reclamando una vez más que el Ayuntamiento hispalense intervenga y rescinda el contrato adjudicado a la UTE, encabezada por el Grupo SSG.

En la reunión de este martes, según el comité de empresa, los mediadores del Sercla habrían propuesto que "hasta tanto se dictase la correspondiente resolución, se aplicará el convenio sectorial de la actividad de Andalucía, aplicando a los trabajadores subrogados un plus no compensable ni absorbible, por las diferencias retributivas entre ambos convenios; la regularización de las mensualidades y nóminas de febrero y marzo y un incentivo a toda la plantilla de gruístas de hasta 500 euros al mes".

No obstante, aunque la empresa habría aceptado este plan, el comité no ha accedido a esta propuesta, principalmente al contemplar el convenio sectorial de la actividad de Andalucía y no el convenio colectivo de empresa, si bien para el jueves de esta semana hay prevista otra reunión.

El calendario de huelga, que sigue adelante, afectó a toda la Semana Santa de 13,00 a 15,00 horas; de 15,00 a 17,00 horas y noche de 23,00 a 01,00 horas del día siguiente; mientras en los días de la Feria los paros están convocados de 12 a 14 horas, de 20 a 22 horas y de 23 horas a las 1 horas ya del día siguiente.

SERVICIOS MÍNIMOS

En este contexto, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha dictaminado, en una resolución recogida por Europa Press, que los servicios mínimos "se llevarán a cabo por una grúa, con la retirada ordenada por autoridad competente, de los vehículos que obstaculicen la circulación vial y los que ocupen las plazas de aparcamiento reservadas a las personas con discapacidad y su traslado al depósito municipal".

El Ayuntamiento de Sevilla, de su lado, ha formulado un recurso de alzada ante dichos servicios mínimos, considerando que los mismos "no se adecuan al Plan de Coordinación Específico para la Semana Santa ni, por tanto, a las medidas de seguridad para un evento de tan masiva afluencia".

Para la convocatoria de huelga, el sindicato avisa de que la unión temporal de empresas (UTE) Grúa Sevilla, nueva adjudicataria de este servicio municipal y encabezada por el Grupo SSG, "no se ha subrogado de las condiciones laborales de los trabajadores de la anterior empresa concesionaria del servicio, limitándose a darles de alta en la seguridad social acogiéndolos a un convenio colectivo diferente (convenio colectivo andaluz de grúas móviles autopropulsadas) y no al convenio colectivo de retirada e inmovilización de vehículos, depósito y gestión de cobros de la grúa municipal de Sevilla (...), con la evidente pérdida de derechos tanto económicos como sociales que todo ello conlleva".