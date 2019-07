Adelante avisa de que la operación de Altadis aún carece de "verdadero proceso de participación ciudadana"

Publicado 23/07/2019 17:58:34 CET

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Adelante Sevilla en el Ayuntamiento hispalense ha alertado este martes de que mientras el Gobierno local socialista negocia con la multinacional del tabaco Altadis el futuro de su antigua planta de Los Remedios, cuya producción fue deslocalizada hace ya casi 15 años, el "verdadero proceso de participación" ciudadana comprometido para la operación "no ha tenido aún lugar".

Recordemos que el documento inicial del catálogo de protección de la antigua planta tabaquera de Los Remedios, que incluye principalmente la conservación del edificio principal de la fábrica, conocido como "el cubo", determinados espacios libres de acceso al mismo a cuenta de su arbolado y la capilla que usa la hermandad de las Cigarreras, así como los jardines de Manuel Ferrand, deriva del protocolo de intenciones firmado en el anterior mandato por el Gabinete local socialista y la citada multinacional, un documento según el cual el Consistorio habrá de promover un "debate ciudadano" con "ideas y sugerencias" para la futura propuesta de ordenación de los suelos, es decir proposiciones en cuanto a los nuevos usos y equipamientos del enclave.

En dicho protocolo, igualmente, Altadis se comprometía a suscribir el nuevo convenio urbanístico bajo la premisa de que se debe "garantizar un equilibrio racional que permita dar satisfacción a los intereses de ambas partes, con principios de desarrollo urbano sostenible, participación ciudadana y garantizando la viabilidad urbanística y económica de la futura ordenación".

En ese contexto, Adelante ha rememorado que la junta municipal del distrito Los Remedios aprobó durante el anterior mandato varias mociones de Participa en demanda de "un proceso participativo que contara con la opinión de los vecinos y vecinas del barrio para decidir sobre el futuro de las instalaciones", toda vez que IU había alegado al mencionado catálogo de protección reclamando igualmente "favorecer la participación ciudadana" en esta operación.

Señalando que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) también apostaba por la participación en el informe emitido respecto a la antigua fábrica de tabacos, Adelante advierte de que "de momento, el Ayuntamiento se ha limitado a celebrar unas jornadas informativas el pasado 6 de marzo, cuando permitió que, por escrito, las personas asistentes realizaran preguntas que después fueron seleccionadas y filtradas por los moderadores del acto", con lo que la formación de izquierdas no ve cumplidas las demandas de participación con relación a este asunto.

"VERDADERO PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA"

Por eso, Susana Serrano, portavoz de Adelante Sevilla, preguntará en el pleno al alcalde, Juan Espadas (PSOE), "cuándo va a iniciar el Ayuntamiento un verdadero proceso de participación ciudadana para definir y consensuar con la ciudadanía y los agentes sociales el futuro de las instalaciones de Altadis", demandando además información sobre la redacción del "necesario plan director" de la actuación.

La portavoz de Adelante quiere saber "por qué el gobierno local no está trabajando en una permuta de terrenos con Altadis, tal y como sí se ha hecho en la mayoría de las otras once ciudades donde se cerraron las fábricas de la empresa tabaquera", toda vez que en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 se mantuvo la calificación de suelo industrial para la planta de Altadis al objeto de impedir que la empresa se lucrase con los terrenos justo después de haber deslocalizado su producción con el consecuente impacto en el empleo.

"No entendemos que Espadas no aspire a recuperar un edificio tan emblemático y que, con una ubicación privilegiada, puede albergar un complejo destinado a la producción cultural y al beneficio de los propios vecinos y vecinas del barrio", enfatiza Serrano, que considera "un error colosal que el gobierno municipal no esté apostando por la permuta de terrenos con Altadis y que, por el contrario, esté propiciando un pelotazo urbanístico que permitirá la construcción de otro hotel y de un nuevo centro comercial".

EL PROYECTO UNIVERSITARIO

La portavoz municipal de Adelante también reclamará información sobre las pretensiones del Gobierno local socialista respecto a que la Singularity University desarrolle un proyecto en el sector de la planta de Altadis que finalmente quede en poder del Consistorio. "Hubiera sido mucho más sensato que el Alcalde de Sevilla hubiese puesto ese emblemático espacio a disposición de la Universidad de Sevilla en lugar de facilitárselo a una universidad privada", ha aseverado.

"La operación de Altadis es el más claro ejemplo de un modelo urbanístico que antepone los intereses privados de unos pocos al interés común de la mayoría social", ha rematado la portavoz de Adelante.