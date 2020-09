Adelante dice que Junta ya tenía dos informes del CSIC sobre el virus del Nilo y Aguirre dice que "son de 2011"

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora ha señalado que la Consejería de Salud y Familias ha llegado a la crisis del virus de la fiebre del Nilo, surgido en Coria del Río y Puebla del Río, en la provincia de Sevilla, "mal y tarde" porque había "dos informes del CSIC que recomendaban realizar labores de prevención, que no han hecho hasta que no ha estado el problema encima", mientras que el consejero, Jesús Aguirre, ha señalado que dichos informes "son de 2011" y que "es el anterior gobierno el que los recibió".

En su intervención en el Pleno del Parlamento, Mora ha afirmado que Salud se ha tenido que enfrentar previamente al virus del Nilo a la crisis de la listeria y el Covid, pero "el denominador común es que han llegado tarde, mal y no asumen sus responsabilidades". Así, ha asegurado que en el caso del Nilo "llegaron tarde" porque cuando lograron el Gobierno "tenían sobre la mesa dos informes del CSIC que recomendaban realizar labores de prevención, que no han hecho hasta que no ha estado el problema encima".

Además, ha criticado que hablen de un "plan inminente" desde el 1 de septiembre "cuando el problema estaba desde el 12 de agosto y mientras los ayuntamientos estaban solo haciendo las fumigaciones".

"Y luego han llegado mal, porque no es cierto que ejerciesen la coordinación desde el principio; de hecho al principio dicen que no es su competencia, cuando es la Junta la que tienen las competencias en Salud Pública", ha señalado Mora, para añadir que "también llegan mal porque "según un informe del CSIF la estimación de para atajar el problema sería de entre 300.000 y 500.000 euros, y ponen encima de la mesa 100.000 euros para 16 pueblos afectados".

Mora ha manifestado también que "no han asumido la responsabilidad" porque "se desentendieron de su competencia y mandan un plan en agosto a los municipios y no se reúnen con ellos hasta el 2 de septiembre, que es cuando las asumen". Además, "le echan la culpa al Gobierno anterior del PSOE y al central y el resultado son 50 afectados y tres fallecidos", ha setenciado.

Ante esto, Aguirre ha respondido que los informes técnicos a los que se refiere "son de 2011" y que "es el anterior gobierno el que los recibió", para añadir que "lo único que sabemos es que el Ministerio sí sabía ya desde primeros de junio y estaba recogiendo vectores para analizar si tenían virus del Nilo". "Hemos pedido la Ministerio que nos pase esta información con la mayor brevedad", ha asegurado.

Ha explicado que desde el principio de la crisis del virus del Nilo el Gobierno andaluz "asumió la coordinación con todas las administraciones implicadas y la fumigación fuera del casco urbano de acuerdo con el informe de los técnicos y en el territorio incluido en lo que se llama zona de especial actuación".

"La fase de choque ya ha sido ejecutada y el lunes pasado empezamos a ejecutar la fase 2, fase larvaria", ha destacado el consejero, para añadir que desde Salud se ha hecho una estrategia de actuación doble, "primero el plan de actuación para el control de los vectores en respuesta al brote de fiebre del Nilo de este verano y el plan de prevención y control de la fiebre del Nilo occidental".

Ha subrayado que se ha licitado "un contrato de emergencia de 100.000 euros a través de drones de la zonas afectadas por el virus del Nilo", toda vez que ha añadido que "ya se ha celebrado la primera reunión para hacer un seguimiento de esta fase 2".

Finalmente, el consejero de Salud ha indicado que "hay 56 focos de virus en equinos en Huelva, Cádiz y Sevilla", y ha subrayado que "todo lo están trabajando".