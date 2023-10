El alcalde presenta a directivos andaluces sus planes para que Sevilla sea "una estupenda ciudad para invertir"

SEVILLA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado este martes la "importancia" de atraer "grandes inversiones" a la ciudad para el "desarrollo de la Sevilla del futuro", ya que, entre sus planes, está que la capital andaluza sea "una estupenda ciudad para invertir". Así lo ha explicado durante una nueva edición de los #DiálogosAED, evento organizado en el Hotel Colón Gran Meliá Sevilla por la Asociación Española de Directivos (AED).

Ante una representación de la alta dirección andaluza, Sanz ha subrayado la "importancia de afrontar grandes retos en la ciudad", aunque ha reconocido en una nota de prensa que "si no se afronta el problema de tener los seis barrios más pobres de España, no se podrá planificar todo lo previsto". "Esa realidad, lejos de reducirse, se va extendiendo como una mancha de aceite", ha sostenido.

En ese contexto, José Luis Sanz ha destacado que "un alcalde tiene que ser un comercial de su ciudad", y "dejarse la piel. Tiene que ir a donde haga falta", sobre todo, en el caso de Sevilla, para "solventar el problema" de que "en los últimos años, la ciudad ha dejado de funcionar en su día a día", en temas como "la limpieza, el transporte público y la movilidad".

Por ello, entre otras actuaciones, ha recordado la creación de la oficina 'Sevilla acelera', dependiente de la Gerencia de Urbanismo, para que "todos los proyectos que capte la Sevilla Open for Business no se queden sobre la mesa, ya que a veces llevan tanto tiempo parados que terminan aburriendo a los empresarios".

"Será no sólo para captar inversiones, sino para que no se eternicen los proyectos que puedan llegar a Sevilla", ha subrayado el alcalde, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de solucionar algunas "debilidades" que quiere tratar "cuanto antes" con el Gobierno "una vez formalizado", entre ellas "el déficit de infraestructuras que arrastramos desde el año 1992, como terminar la SE-40, una vía que no sólo es para resolver problemas de movilidad del área metropolitana, sino que en torno a ella se crearán nuevas bolsas de oportunidades".

Además de lamentar que "nunca la SE-40 ha estado tan paralizada como ahora", se ha referido a la futura conexión de la estación de Santa Justa con el aeropuerto, que, "como marca una directiva europea, tendría que estar solventada en 2030 en todas las capitales de la Unión", de modo que, tras el "ofrecimiento" de la Junta para desarrollarla, espera que el Gobierno central "colabore" para que no se retrasen los plazos.

José Luis Sanz ha destacado también las potencialidades de la ciudad, como el propio Aeropuerto, con siete millones de pasajeros al año, "que nos conecta con 19 mercados, con 70 aeropuertos internacionales"; o "el Puerto, el único comercial de interior de España, un motor económico de esta ciudad que hay que poner en valor", unido todo a ello a puntos como "el parque científico y tecnológico más importante de España, con 560 empresas, más de 4.000 millones de euros de facturación, 30.000 personas trabajando y a sólo diez minutos a pie del casco urbano".

Ha hecho referencia, por último, a los presupuestos para 2024, cuyo primer borrador ha confiado en entregar la próxima semana, con más de diez millones de euros de aumento de inversión en limpieza, once en atención preferente a barrios y cinco para mantenimiento de los colegios, unas cifras que ha dicho son "básicas y previsibles". Ha subrayado que espera que todos los partidos "lo apoyen por encima de sus intereses políticos y partidistas".