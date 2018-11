Aprobadas las nuevas ordenanzas con 20 enmiendas de la oposición y cruce de reproches por la bajada fiscal

Publicado 05/11/2018 19:48:46 CET

Participa e IU acusan a Espadas de "subir al carro de la derecha", él les culpa de sus pactos con PP y Cs y estos grupos defienden su rol en la bajada fiscal

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este lunes 20 de las enmiendas de la oposición al proyecto de nuevas ordenanzas fiscales, así como el texto final de las mismas.

Groso modo, las ordenanzas fiscales diseñadas por el Gobierno local socialista para 2019 están marcadas por una bajada del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) del cinco por ciento en el caso de los edificios residenciales, merced a la rebaja del tres por ciento pactada por Cs con el PSOE y profundizada hasta el cinco por ciento a instancias del PP, y del uno por ciento del tipo diferenciado de este impuesto con efecto en los inmuebles no residenciales sujetos a actividad económica.

Además, media un descenso del 3,5 al 3,25 por ciento en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), así como una bonificación del 95 por ciento del IBI para aquellos propietarios que cedan sus viviendas a la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa), toda vez que en líneas generales el resto de impuestos, tasas y precios públicos quedarían congelados.

A partir de ahí, y teniendo en cuenta que el reglamento impide formular enmiendas a los impuestos, precios o tasas que no haya subido o bajado el Gobierno local en su propuesta, la comisión de Hacienda sometió a votación 91 enmiendas de la oposición al texto inicial, siendo aprobadas nueve enmiendas del PP, cinco de Ciudadanos, cinco de Participa y cinco de IU, si bien después habrían decaído una de IU censurada por la Intervención y tres de Cs al estar abarcadas por una instrucción de la Agencia Estatal Tributaria.

Así, el texto de las nuevas ordenanzas incorporaba, para su debate en el pleno, enmiendas del PP que incidían en la cuota de la tarifa de servicios urbanísticos por la tramitación de convenios urbanísticos a instancia de parte y suponen una bajada del 20 por ciento en las cuotas de las tasas por los documentos expedidos a instancia de parte por la Gerencia de Urbanismo, de cementerio y de recogida de basura, siempre que en todos estos casos se trate de contribuyentes en dificultad económica.

Además, las enmiendas del PP incorporadas implican reducir a la mitad las tasas de mercados municipales mientras el contribuyente haga obras en su puesto, se encuentre en situación de incapacidad temporal o sufra un retraso en la tramitación de una concesión por parte del Ayuntamiento, así como rebajas del diez por ciento en la tasa de mercados municipales por la adjudicación del puesto y otra reducción en el caso de traspasos de puestos.

Las enmiendas de Cs incorporadas al texto, de su lado, implican la obligación del deudor de comunicar su situación de insolvencia provisional a la Agencia Tributaria, así como que no se computen los ingresos de la ayuda a la dependencia para solicitar determinadas ayudas al pago del IBI.

En cuanto a Participa, sus enmiendas están dirigidas a extender las bonificaciones de familias numerosas a las familias monoparentales o monomarentales, el mismo extremo en el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y en la tarifa del transporte urbano, y modificar parcialmente la ordenanza fiscal de medidas de solidaridad social, además de la exención de precios de servicios relacionados con la protección animal en el caso de personas con disminución visual o perro guía a su cargo.

Finalmente, las enmiendas de IU incorporadas implican suprimir en el texto del IBI un párrafo relacionado con la suspensión cautelar de la Ley de 2013 de función social de la vivienda, aumentar al cinco por ciento la bonificación por domiciliación en la ordenanza de recaudación e inspección, una reducción en los precios del zoosanitario para fomentar las adopciones e incrementar el precio de la publicidad cuando se trate de casas de apuestas.

Dado el caso, el pleno extraordinario celebrado este lunes por el Ayuntamiento se ha saldado con la aprobación de estas 20 enmiendas incorporadas a las nuevas ordenanzas merced a los grupos de oposición --nueve del PP, dos de Cs, cinco de Participa y cuatro de IU--, siendo además aprobadas las figuras tributarias modificadas en las nuevas ordenanzas, o sea el IBI, el ICIO, la ordenanza de servicios urbanísticos, la de gestión, recaudación e inspección y la de medidas de solidaridad social.

Las nuevas ordenanzas, según el concejal de Hacienda, el socialista Joaquín Castillo, sitúan a Sevilla "por debajo de la presión fiscal media de las capitales de provincia", lo que le ha llevado a defender que en 2019 una familia media pagará por el IBI 32 euros menos que en 2015 y que en estos años el ICIO ha bajado de un 3,85 a un 3,25 por ciento, "el tipo más bajo en este impuesto entre las capitales españolas". "En 2019, las familias, autónomos y Pymes afrontarán una factura fiscal sensiblemente inferior a la de 2015", ha defendido.

CRUCE DE DECLARACIONES

Pero Daniel González Rojas (IU) ha avisado de que con esta "bajada de impuesto sin criterio de renta ni progresividad", el PSOE "se centra por completo en su pacto con el PP". Además, ha avisado de que la reducción del IBI "beneficia a una minoría de contribuyentes" que ha identificado con los grandes propietarios, porque en el caso de las familias apenas notarán una "rebaja media de 15 euros" en dicho impuesto. Así, ha criticado el "giro definitivo de Espadas hacia la política neoliberal y los impuestos y tasas de la derecha, con adornos de progresía barata que no sirven de nada".

En el caso de Participa, Julián Moreno ha acusado al Gobierno local de "seguir reforzando los privilegios de los de siempre", en relación a grandes propietarios como El Corte Inglés, mientras "apenas baja el IBI cinco o diez euros para las familias". "Los socialistas votan con los empresarios, el PP y Cs y se suben al carro de la derecha y su tesis de que bajar impuestos es bueno a toda costa" en lugar de que "pague más quien más tiene". Igualmente, ha avisado de que las rebajas fiscales aprobadas mermarán los "recursos" del Ayuntamiento.

Javier Millán, portavoz de Cs, ha defendido de su lado que las mencionadas rebajas fiscales son "responsables y justas", detallando las enmiendas de su grupo a las ordenanzas y reclamando "una mayor bajada de la presión fiscal" porque la reducción ha sido "leve" y "no se han agotado todas las posibilidades". Así, ha reclamado la "desaparición" de las plusvalías municipales en el caso de las transmisiones por causa de muerte y, en términos generales, "una rebaja fiscal más ambiciosa" que ve posible si el Gobierno local supera su "déficit" de ejecución presupuestaria y gestión económica.

En el caso del PP, el portavoz municipal, Beltrán Pérez, ha insistido en que "el 90 por ciento" de las rebajas fiscales de las nuevas ordenanzas han sido "conseguidas" por su grupo, como antesala del "atractivo modelo de ciudad" que prepara el PP. No obstante, ha precisado que el PP sólo está "parcialmente satisfecho" porque "queda mucho por hacer" en materia fiscal. Al hilo, ha recordado que el último pleno aprobó una moción del PP que instaba a reducir un 14,74 por ciento el IBI diferenciado para los edificios afectos por actividad económica, considerando "intolerable" que tal extremo no haya sido incluido y reclamando el cumplimiento de esta moción de carácter no ejecutivo.

Finalmente, Espadas ha defendido que hay una "clara diferencia" entre el modelo fiscal del PSOE y el del PP, tras lo cual ha avisado a IU y Participa de que las rebajas fiscales "impuestas" por el PP dentro de su pacto presupuestario con el PSOE derivan de que tales fuerzas de izquierda han retirado su apoyo al Gobierno local en materia presupuestaria, como mera estrategia de "desgaste". Así, ha defendido el "sobresaliente modelo de gestión fiscal" del PSOE, negando que las rebajas fiscales mermen los servicios municipales.