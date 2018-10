Piden a la Fiscalía de Sevilla que cite a Carmen Lomana tras contar en TV que le ofrecieron un recién nacido

Actualizado 23/10/2018 17:18:23 CET

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sevilla Bebés Robados ha solicitado a la Fiscalía Provincial que cite a declarar a la conocida tertuliana Carmen Lomana por si tiene información relevante que manifestar después de haber dado a conocer en un programa de televisión que le ofrecieron a un bebé recién nacido en una clínica de Sevilla a primeros de los años 90.

En un escrito, con registro de entrada en la Fiscalía de Sevilla de 16 de octubre, la Asociación solicita al Ministerio Público que, en la investigación relacionada con los casos de sustracciones de menores recién nacidos o adopciones irregulares denunciados, llame a declarar a Lomana por si tiene información relevante que manifestar.

Esta solicitud es consecuencia de las declaraciones realizadas por la conocida tertuliana el pasado 4 de septiembre en un programa de una cadena de televisión nacional, en la que, entre otras cuestiones, indicó que a su marido y a ella "le ofrecieron un bebé recién nacido en una clínica de Sevilla asegurándoles que su madre estaba conforme".

Lomana confesó, según el escrito presentado por el letrado de la Asociación, Juan de Dios Ramírez, a la Fiscalía y al que ha tenido acceso Europa Press, que había sido víctima de "una sospechosa proposición a principios de los años 90 en una clínica de maternidad de Sevilla".

El mismo escrito recoge que a Lomana y a su marido "les ofrecieron adoptar a un niño, asegurándoles que su madre no le quería y estaba conforme".

"No sé si era cierto que su madre biológica estaba a favor o no, pero no quise aceptar la propuesta", admitió Lomana en el programa de televisión.

Esta declaración se produjo mientras de forma paralela se celebraba en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra el doctor Eduardo Vela por delitos de detención ilegal, suposición del parto y falsedad documental en relación a un caso de bebés robados de 1969, de los que finalmente fue absuelto.

En la sentencia, los magistrados le consideran responsable de los citados delitos, pero le absuelven al entender que están prescritos. Consideran como fecha de prescripción el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de edad.

Vela fue director de la clínica San Ramón de Madrid, considerada el epicentro del entramado del presunto tráfico de niños. En la vista oral, el acusado negó los delitos que se le imputan y su defensa alegó prescripción, algo de lo que ya se pronunció en sentido contrario la Audiencia madrileña.