Asociación 'nofumadores.org' valora que la Junta abra expediente a la US por "incumplir" la ley antitabaco

27/01/2020

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'nofumadores.org' ha valorado este lunes que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía haya abierto expediente a la Universidad de Sevilla (US) por "incumplir" la Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de su venta, más conocida como ley antitabaco, en la facultad de Derecho y Ciencias del Trabajo, en Viapol.

En una nota de prensa, la asociación explica que hace un año denunció a la Universidad por su "dejación" ante el consumo de tabaco, que estima que causa de 55.000 muertes al año, y "por fomentar el tabaquismo de jóvenes adultos mientras preservan el modelo de negocio de las tabaqueras ofreciéndoles clientes de reemplazo", pues asegura que "la Universidad es hoy una fábrica de fumadores".

'Nofumadores.org' pide "medidas contundentes" contra el tabaco en el campus y que la US aplique de una vez el artículo 7 de la Ley 28/2005, que "le permite prohibir" fumar en todos los terrenos sobre los que se asienta la universidad ante "una situación que se le ha ido de las manos".

La asociación asegura que en el campus de Derecho se infringe el artículo 19.3 de la Ley del Tabaco, "al permitir fumar en los lugares en los que existe la prohibición de hacerlo", al tiempo que recuerda que el número 20 castiga esta infracción con multas de entre 600 y 10.000 euros y que la administración del centro es, según el número 21, "responsable económica", sin perjuicio de que reclame a todo el personal --profesores, alumnos y personal no docente-- las cantidades oportunas. Así las cosas, exige "la máxima multa posible", ya que "se trata de una infracción sistémica, que se produce cada día" y que puso en conocimiento ante la propia Universidad hace casi un año.

Por todo ello, 'Nofumadores.org' ha celebrado la apertura de expediente a la facultad de Derecho como la prueba de que "al menos la Junta de Andalucía es capaz de ver la punta de un iceberg de apoyo al tabaquismo centrado en la Universidad de Sevilla".

"El problema no es puntual ni exclusivo de una facultad, es un asunto de salud gravísimo que afecta a los más 76.000 alumnos matriculados, incluyendo miles de menores de edad que ingresan en la universidad con 17 años, así como a profesores y personal no docente", sostiene su presidenta, Raquel Fernández-Megina, quien señala que es un hecho histórico que por fin la Junta comience a ver que existe este problema que "no se circunscribe a Derecho, sino que se extiende por todas las facultades".

De hecho, lamenta "que la inspección no haya sido capaz de encontrar incumplimiento" en el rectorado, ni en las facultades de Ciencias de la Educación, Filosofía, Psicología o Turismo. "Esto demuestra la insuficiencia del propio sistema de inspección, son incumplimientos diarios y sistemáticos", critica.

Nofumadores.org se muestra muy crítica con el papel del rectorado. "Hemos tratado de colaborar con ellos, les hemos presentado un informe, les hemos señalado los lugares donde se infringe y apuntado soluciones. Sin embargo, la política de mirar hacia otro lado de la Universidad de Sevilla la convierte en una fábrica de fumadores jóvenes. Su apoyo del tabaquismo en una edad clave es una auténtica vergüenza", afirma la presidenta de la asociación.

La asociación ahonda en que el patio de la facultad de Ciencias de la Educación, semicubierto y declarado como libre de humos por la propia Universidad, "aparece con el suelo infestado de colillas, con alumnos fumando sobre las mesas, profesores que salen allí a fumar un pitillo y una concentración de humo que salta a la vista". Igualmente, las entradas y el perímetro del edificio, también protegidos por la ley son "fumaderos ilegales".

Del rectorado censura que en su patio central, a pesar de estar cubierto y la existencia de carteles advirtiendo de su prohibición, "salen alumnos, profesores y personal no docente y encienden con toda normalidad cigarrillos a la salida del comedor y sobre los bancos y escalinatas repartidas por todo el campus".

CRITICAS A LA MODIFICACIÓN DE 2010

La asociación critica también la modificación de la Ley 28/2005 efectuada en 2010 con la Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010, pues "supuso un retroceso" en cuanto al humo dentro de las universidades, ya que antes de esta modificación todas las instituciones educativas "tenían terminantemente prohibido" fumar en sus terrenos.

Según 'nofumadores.org', la modificación "permitió" que en instituciones como la Universidad se pudiera fumar al aire libre, con la consecuencia de que se normalizó el humo en todos los lugares. Por ello, reclama que una institución que recibe fondos públicos "no puede mostrarse tibia ni tolerante" con "la mayor causa de mortalidad evitable que existe en España" y deben declararse todos los terrenos universitarios como libres de humo; y pide al Ministerio de Sanidad que vuelva a la redacción primera del artículo 7 D del la ley antitabaco, donde se prohibía fumar en centros docentes y formativos independientemente de la edad del alumnado y del tipo de enseñanza.