Aumentan a diez los desalojados en la provincia tras el riesgo de derrumbre de dos viviendas en Pruna (Sevilla)

La UME realizando labores contra los efectos del temporal en El Palmar de Troya (Sevilla). - María José López - Europa Press

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha aumentado a diez el número total de personas desalojadas en la provincia de Sevilla como consecuencia de las últimas borrascas.

En la tarde de este jueves, seis vecinos del municipio de Pruna tuvieron que abandonar sus viviendas ante "riesgo de derrumbe" debido a las intensas lluvias. La localidad fue una de las tres de la provincia, junto a Algámitas y Coripe, que recibió un mensaje Es-Alert ante el aviso meteorológico por lluvias intensas y persistentes previstas para este viernes, 13 de febrero, por la borrasca 'Oriana'.

Los seis vecinos de Pruna desalojados se suman a las cuatro personas de El Palmar de Troya que continúan fuera de sus hogares por las anegaciones de agua debido al desembalse del embalse de Torre del Águila, que sigue en nivel rojo, según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El Ayuntamiento de Pruna ha confirmado a Europa Press la caída de un muro en las últimas horas, sin afecciones personales, a consecuencia de la climatología. Asimismo, el Consistorio está achicando agua en la carretera con Morón debido a la acumulación de agua en la vía y ha confirmado el corte total de la carretera que une al municipio con Algámitas.

Los tres municipios han suspendido la actividad educativa presencial para la jornada de este viernes. Asimismo, se mantiene el cierre por los daños del temporal en el IES Virgen del Rosario (Benacazón), los EI La Milagrosa y Nuestra Señora de Valme (Dos Hermanas), CEIP Peña Luenga (El Castillo de las Guardad) y CEIP Alpesa (Villaverde del Río).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado hasta las 18,00 horas de este viernes el aviso amarillo por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.