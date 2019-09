Ayuntamiento defiende que Junta anunció en un informe "casos de listeriosis desde la segunda quincena de julio"

Publicado 21/08/2019 13:57:17 CET

SEVILLA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, ha defendido que la Dirección General de Salud Pública de la Junta anunció en un informe "casos clínicos detectados de listeriosis desde la segunda quincena de julio", y que "incluso ya el 5 de agosto en una localidad sevillana se detecta un caso de un brote de toxiinfección alimentaria".

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas durante su visita al Laboratorio Municipal, en las que ha querido aclarar que no tiene que ser él quién dé una respuesta sobre "cuál es el manejo de esos casos y cómo se actuó", a la par que ha apuntado que "eso corresponde a los responsables de la administración autonómica".

"Lo que sí digo como responsable municipal es que el 8 de agosto se solicita a este laboratorio la colaboración para la identificación de las posibles bacterias causantes de este brote infeccioso y en eso ha estado trabajando, avanzando en menos de 24 horas un resultado provisional", ha explicado Flores, que ha añadido que se siguió trabajando durante el fin de semana y que "en menos de cuatro días se hizo la identificación del producto contaminado y la bacteria causante del brote".

A partir de ahí, ha continuado, "la toma de decisiones sobre la dimensión de ese brote, los casos clínicos o la gravedad de los mismos le corresponde a la administración autonómica", ha incidido el delegado, que ha lamentado las formas de enterarse, a través de un medio de comunicación, de que "había habido un supuesto error en el laboratorio en la identificación de una muestra y que eso había retrasado la alerta sanitaria".

"Eso no son formas de enterarse", ha manifestado, y ha reprochado a los responsables de la Junta, si tienen un documento interno no haber puesto una comunicación interadministrativa o entre los propios técnicos "para aclarar ese supuesto error" y que "se trabaje desde la lealtad institucional para en una situación de crisis dar respuesta y no generar alarmas, ni buscar culpables ni técnicas de desviación". "Hay que trabajar seriamente", ha espetado.

Además, ha señalado que se ha enviado al director general de Salud Pública, Jesús Peinado, un informe social interno elaborado por el Ayuntamiento en el que "se manifiesta que no ha habido ningún error" en la identificación, etiquetado y procesamiento de las muestras, toda vez que ha solicitado el informe interno que manejó el medio de comunicación que publicó la información, "en el que públicamente se nos ha acusado de un error para poder valorarlo"; pero "hasta ahora no hemos recibido nada". "Creo que el trabajo de los actuales responsables de la Consejería de Salud no ha estado a la altura", ha aseverado.

Asimismo, Flores ha destacado que el trabajo de los profesionales del Laboratorio Municipal y los responsables de epidemiología de los distritos sanitarios de la provincia de Sevilla "es rutinario" y se trabaja "de una forma bastante leal, muy eficaz y con buenos resultados", para añadir que en el caso de este brote, como en todos, el laboratorio "trabaja a solicitud de la Consejería que es la que pone en marcha la alerta, la detección y la sospecha de un posible brote de infección alimentaria por listeria".

CRITICA "EL INTERÉS DE BUSCAR POSIBLES ERRORES"

Por último, Flores ha subrayado que le Laboratorio Municipal "ha colaborado, colabora y espera seguir colaborando en la colaboración estrecha en la vigilancia de brotes epidemiológicos y clínicos de intoxicación alimentaria", a la par que ha criticado "el interés en buscar posibles anomalías y errores para intentar buscar culpables en la crisis", cuando las administraciones "tienen que estar para solventarlas pronto con el menor daño posible y dar tranquilidad a la población".

"Eso es lo que queremos desde el Ayuntamiento", ha afirmado el delegado, que se muestra "convencido" de que "seguirán trabajando con la Junta para poder dar una respuesta adecuada".

En el citado informe de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, al que ha tenido acceso Europa Press, la Junta admite, tal y como ha señalado Flores, que "desde la segunda quincena de julio se había detectado un incremento de casos de listeriosis" en Andalucía, "en relación a los caos esperados en base a los datos de años anteriores".

Además, dicho informe, con fecha del 19 de agosto y remitido a las ocho delegaciones territoriales de Salud y Familias, indica en el punto 37 que "el día 5 de agosto se declaró un brote de toxiinfección alimentaria en una localidad de la provincia de Sevilla, de la que se inmovilizaron los alimentos consumidos y se tomaron muestras para su análisis".

Asimismo, el documento de la Dirección general de Salud Pública añade que "entre los días 12 y 14 de agosto se declararon otros brotes, de los que igualmente, se tomaron muestras de los alimentos consumidos para su análisis", que con fecha 14 d agosto el laboratorio "informó sobre resultado positivo a listeria asociada a la carne mechada de la marca 'La Mechá', elaborada por una empresa ubicada en el municipio de Sevilla.