El Ayuntamiento hispalense alega que no hay "razones" para mantener la exención del IVTM en las motos de hasta 125 CC

SEVILLA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras alertar el Grupo socialista del Ayuntamiento de Sevilla de que la propuesta del Gobierno local del PP para las nuevas ordenanzas fiscales incluye la recuperación de la aplicación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en el caso de los ciclomotores y motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos, con un pago de 5,92 euros por vehículo; el Ejecutivo municipal ha alegado que 14 años después de eximir a tales vehículos de dicho impuesto, ya no pesan "razones jurídicas ni económicas" para mantener la medida.

En un argumentario difundido por el Ayuntamiento hispalense figura que este impuesto no se aplicaba al citado tipo de vehículos desde 2009, cuando gobernaba el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín junto a IU, "por el alto coste en la gestión al no estar informatizado el sistema de cobro", pues se trata de "cuotas mínimas que no se cobraban porque eran superiores al coste de su generación".

"Pero en la actualidad, al estar todos los procesos automatizados e informatizados, no implican coste alguno, por lo que no se dan razones ni jurídicas ni económicas para la permanencia de esta medida" de exención dictada por los socialistas en 2009, según el actual Gabinete municipal del PP.

En paralelo, el Gobierno local del PP sostiene que su proyecto de nuevas ordenanzas fiscales recoge una reducción general del uno por ciento en los tributos y la congelación de las tasas, incluyendo de otro lado el nuevo cobro de 116 euros por las bodas en el Ayuntamiento. Según alega el Gobierno local, las nuevas ordenanzas se traducirían en un ahorro global de unos cuatro millones de euros para el conjunto de los contribuyentes, dinero que del mismo modo dejará de ingresar el Consistorio.